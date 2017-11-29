Новосибирск, 29 ноября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Новосибирский общественный активист Евгений Митрофанов обнародовал на своей странице в Facebook информацию о незаконной приватизации комнат в общежитии, которое относится к муниципальному маневренному фонду.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество

«Итак день правды. Комнаты в муниципальном маневренном фонде на ул. Горбаня незаконно приватизированы. Причем в 2014—2017 годах (одна из них в августе 2017 года) сотрудниками мэрии. Просто нет слов», — написал Митрофанов.

Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM активист, речь идёт о незаконной приватизации пяти комнат в общежитии по улице Горбаня, 7. Участие в незаконной приватизации принимали, по его словам, три сотрудника мэрии Новосибирска. Нарушение жилищного законодательства было обнаружено простым путём — с помощью получения выписок из Росреестра.

К своей записи Митрофанов также прилагает скан ответа из прокуратуры Новосибирска, в котором говорится, что ведомство проверило обращение по вопросу соблюдения мэрией Новосибирска законодательства, регулирующего использование помещений маневренного фонда.

«Доводы, изложенные в жалобе, проверены и подтвердились, в связи с чем 21.11.2017 в мэрию города внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства», — сказано в документе.

На данный момент подтвердить эту информацию в прокуратуре города не удалось. В ведомстве корреспондента ИА REGNUM попросили перезвонить позже. Редакция также направила запрос в мэрию Новосибирска.

В то же время ИА REGNUM удалось связаться с сотрудником данного общежития, который сообщил даже фамилии чиновников, причастных к незаконной приватизации.

«Как-то при разговоре я узнал, что кто-то купил комнату. Я подумал, что странно, как могли купить. И когда на Затулинке произошёл случай с дедушкой и бабушкой, меня это возмутило. На Горбаня маневренный фонд приватизируют. Я знаю, пять квартир продали несколько раз. Я даже не знаю, как можно назад вернуть это», — отметил сотрудник.

Отметим, что подобные щепетильные ситуации с помещениями маневренного фонда происходят не впервые.

Ранее ИА REGNUM рассказывало о ситуации, в которую попала пожилая пара — им не разрешили приватизировать комнату, в которой они прописаны, проживают 20 лет и на которую при выделении ими был получен ордер. Их собирались выселить из комнаты на улицу, но после вмешательства общественности и СМИ разрешили остаться.

Стоит также сказать, что в настоящее время в Новосибирске несколько чиновников мэрии проходят по делу о мошенничестве с муниципальным жильём.

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