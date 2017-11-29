Калуга, 29 ноября, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Пенсию для детей, родители которых неизвестны, в Калужской области назначат 15 сиротам. Об этом 29 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела отделения ПФР по Калужской области Ольга Карева.

Evgeny Пенсия для сирот

Новый вид пособия начнут выплачивать 1 января 2018 года, согласно поправкам в федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Ранее при выходе из казённых учреждений или по окончании школ эти дети оказывались в неравном материальном положении даже по сравнению с обычными детьми-сиротами, например, не имели права на получение пенсии по потере кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Теперь дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере, что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца. С 1 января 2018 года её размер составит 10 068 рублей 53 копейки.

Согласно новому документу, детьми, оба родителя которых неизвестны, являются найденные (подкинутые) дети либо дети, оставленные матерью, не предъявившей удостоверяющего личность документа, рождение которых зарегистрировано на основе заявления, поданного соответствующим органом либо организацией. Это могут быть медицинские и воспитательные организации, социальные службы, органы внутренних дел, органы опеки и попечительства.

Право на социальную пенсию у ребёнка, оба родителя которого неизвестны, возникает с даты составления записи акта о рождении. Выплачиваться такая пенсия будет до 18-летнего возраста, а также старше этого возраста в случае, если ребенок обучается по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания обучения, но не далее, чем по достижению возраста 23 лет.

Между тем, в случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребёнок был усыновлен.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на начало 2017 года в Калужской области проживали 3006 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2605 детей воспитываются в 1783 приёмных и опекунских семьях региона, ещё 272 ребенка всё ещё ждут новых родителей.