Псков, 29 ноября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Бывший глава Печорского района Псковской области Юрий Конченко признан судом виновным в превышении должностных полномочий, сообщает 29 ноября пресс-служба районной прокуратуры.

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В отношении бывшего главы администрации района ранее было возбуждено уголовное дело по составу, предусмотренному ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие установило, что должностное лицо «с целью поднятия своего авторитета и создания видимости соответствия занимаемой должности»

«подписал документы, в которые были внесены не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах по капитальному ремонту», — говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет о капитальном ремонте нескольких улиц и площадей в г. Печоры Печорского района Псковской области.

Сумма ущерба составила не менее 15 млн рублей, которые были неправомерно перечислены подрядчику. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей. Приговор в силу пока не вступил.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что Следственноым комитетом России глава администрации Печорского района Юрий Конченко подозревается в превышении должностных полномочий по ч.1 ст.286 УК РФ.

Уголовное дело в отношении главы района было возбуждено по материалам проверки, проведенной совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД со специалистами Счетной палаты и контрольного управления администрации Псковской области.

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