Ханты-Мансийск, 29 ноября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В Советском районе ХМАО наблюдается тяжёлая ситуация с безработицей. Число зарегистрированных в центрах занятости превышает количество вакансий в Октябрьском и Березовском районе, а также в Югорске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Департамент труда и занятости ХМАО опубликовал отчёт о состоянии рынка труда в автономном округе за десять месяцев 2017 года. На 22 ноября в Югре зарегистрировано 4 203 безработных. В сравнении с ноябрем 2016 года число зарегистрированных безработных снизилось на 15,3%. Число вакансий по округу на ноябрь 2017 года — 14 517. Обобщенно, на одного безработного приходится три вакансии.

В пятерку территорий, где отмечен самый высокий уровень регистрируемой безработицы, вошли по нисходящей Советский район — 698 человек (число вакансий — 97), Октябрьский — 309 (206 вакансий), Березовский — 308 (117 вакансий), Югорск — 299 (291 вакансия), Нягань — 294 (638 вакансий).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югорске с населением 37 тысяч человек обанкротилось градообразующее предприятие «Югорскремстройгаз», потеряли работу 1400 человек. Большую часть из них удалось трудоустроить в другие места.

В Советском районе более всего вакансий это подсобные рабочие, сторожа, курьеры с зарплатой 17 тысяч рублей. Еще меньше предлагают хормейстерам, режиссерам массовых мероприятий и художникам муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» 8−13 тысяч рублей. Отметим, что минимальный размер заработной платы в Югре 7,8 тыс. рублей. По данным Тюменьстата, средняя заработная плата в ХМАО в сентябре 2017 года составила 73 276 тыс. рублей. Причем региональная служба статистики утверждает, что у работников культуры в ХМАО средняя зарплата 46,3 тыс. рублей.

В целом по округу наблюдается 3,1% неработающих от общего числа трудоспособных, в 2016 году безработных было на 1% больше. Более всего потребность в работниках наблюдается в Нижневартовске, где есть 2 753 вакансии. В экономической столице Югры Сургуте в службе занятости представлено 2 268 вакансий. В Нефтеюганске — 1654 вакансии, в Когалыме — 892, в Мегионе — 699, в Сургутском районе — 620.

На содействие занятости населения округ направил в 2017 году 422 млн рублей. Из них освоено на сегодня лишь 320 млн.