Ущерб от разлива стоков на полигоне ТБО в Чувашии оценили в 32 млн
Чебоксары, 29 ноября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту разлива сточных вод из канализационного колодца в Новочебоксарске. Площадь загрязнения превысила 15,5 тыс. кв. метров, ущерб оценён в 32,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах республики. В надзорном ведомстве по итогам проверки сообщения в связи с разливом стоков с полигона твердых бытовых отходов отмечают, что это произошло из-за аварии.
Региональный СУСК возбудил уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ст.246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды, повлекшее тяжкие последствия»). Дело заведено по материалам, представленным прокуратурой Новочебоксарска, Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой и УФСБ по Чувашии.
«Как следует из материалов дела, 22 августа 2017 года на участке местности по Шоршельскому проезду в Новочебоксарске обнаружена течь сточных вод из канализационного колодца, в результате которой произошел разлив фильтрационных стоков на площади более 15,5 тысяч кв. метров», — говорят в следственном управлении СКР.
Согласно экспертному заключению, в результате сброса сточных вод нанесен вред почвам, размер которого оценивается в 32,3 млн рублей. Также следователями установлено превышение концентраций в почве нитритного и аммонийного азота, сульфат-иона.
«Для восстановления почвенного покрова могут потребоваться значительные экономические затраты и длительный период восстановления путем рекультивации — не менее двух-трех лет», — считают экологи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о назначении судебных экспертиз. В ходе следствия будут приняты меры по установлению должностных лиц, ответственных за случившееся, а также по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
В Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуре ИА REGNUM уточнили, что проверка проводилась по обращению местного жителя.
«Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в связи с разливом фильтрационных стоков с полигона твердых бытовых отходов на рельеф местности вблизи полигона и сортировочного завода г. Новочебоксарск. Установлено, что произошел разлив стоков на почву вследствие аварии, что повлекло превышение концентраций химических веществ в почве над фоновыми показателями по азоту нитритному и аммонийному, сульфат-ионам. Размер причиненного вреда от загрязнения почв составляет 32 млн рублей», — говорят в надзорном ведомстве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года надзорные органы и экологи обнаружили в Новочебоксарске разлившиеся сточные воды.
«С выездом на место установлено, что вблизи полигона и сортировочного завода по улице Промышленная г. Новочебоксарска, эксплуатируемого АО «Управление отходами», из канализационных колодцев разлились сточные воды, которые потекли вдоль грунтовой дороги в лесной массив», — констатировали контролирующие органы, десант из которых (прокуратура, управления Роспотребнадзора, Росприродназора и Росреестра, мэрия, Минприроды) побывал на месте, где обнаружен источник зловония.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый полигон твёрдых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) в Новочебоксарске (концессионер — новочебоксарский филиал АО «Управление отходами») практически сразу после запуска обрёл скандальную федеральную известность из-за многократного увеличения тарифов, что стало предметом обсуждения на прошлогоднем форуме ОНФ в Йошкар-Оле и поручения президента России Владимира Путинапроверить работу полигона. В Чувашии именно «фронтовики» стали «оком государя» в этом вопросе: в августе этого года они при помощи квадрокоптера провели своё расследование и заявили о том, что часть мусора на полигоне не брикетируется, а сбрасывается навалом, угрожая превратиться во вторую Пихтулинскую свалку и сведя на нет саму эко-идею проекта. В это же время около полигона обнаруживается разлив сточных вод, что дало повод оправдываться уже «Химпрому» — это отходы не их. Вскоре прокуратура назвала источник зловония — полигон.
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