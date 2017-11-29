Чебоксары, 29 ноября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту разлива сточных вод из канализационного колодца в Новочебоксарске. Площадь загрязнения превысила 15,5 тыс. кв. метров, ущерб оценён в 32,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах республики. В надзорном ведомстве по итогам проверки сообщения в связи с разливом стоков с полигона твердых бытовых отходов отмечают, что это произошло из-за аварии.

Onf.ru Новый полигон ТКО в Новочебоксарске

Региональный СУСК возбудил уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ст.246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды, повлекшее тяжкие последствия»). Дело заведено по материалам, представленным прокуратурой Новочебоксарска, Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой и УФСБ по Чувашии.

«Как следует из материалов дела, 22 августа 2017 года на участке местности по Шоршельскому проезду в Новочебоксарске обнаружена течь сточных вод из канализационного колодца, в результате которой произошел разлив фильтрационных стоков на площади более 15,5 тысяч кв. метров», — говорят в следственном управлении СКР.

Согласно экспертному заключению, в результате сброса сточных вод нанесен вред почвам, размер которого оценивается в 32,3 млн рублей. Также следователями установлено превышение концентраций в почве нитритного и аммонийного азота, сульфат-иона.

«Для восстановления почвенного покрова могут потребоваться значительные экономические затраты и длительный период восстановления путем рекультивации — не менее двух-трех лет», — считают экологи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о назначении судебных экспертиз. В ходе следствия будут приняты меры по установлению должностных лиц, ответственных за случившееся, а также по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

В Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуре ИА REGNUM уточнили, что проверка проводилась по обращению местного жителя.

«Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в связи с разливом фильтрационных стоков с полигона твердых бытовых отходов на рельеф местности вблизи полигона и сортировочного завода г. Новочебоксарск. Установлено, что произошел разлив стоков на почву вследствие аварии, что повлекло превышение концентраций химических веществ в почве над фоновыми показателями по азоту нитритному и аммонийному, сульфат-ионам. Размер причиненного вреда от загрязнения почв составляет 32 млн рублей», — говорят в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года надзорные органы и экологи обнаружили в Новочебоксарске разлившиеся сточные воды.

«С выездом на место установлено, что вблизи полигона и сортировочного завода по улице Промышленная г. Новочебоксарска, эксплуатируемого АО «Управление отходами», из канализационных колодцев разлились сточные воды, которые потекли вдоль грунтовой дороги в лесной массив», — констатировали контролирующие органы, десант из которых (прокуратура, управления Роспотребнадзора, Росприродназора и Росреестра, мэрия, Минприроды) побывал на месте, где обнаружен источник зловония.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый полигон твёрдых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) в Новочебоксарске (концессионер — новочебоксарский филиал АО «Управление отходами») практически сразу после запуска обрёл скандальную федеральную известность из-за многократного увеличения тарифов, что стало предметом обсуждения на прошлогоднем форуме ОНФ в Йошкар-Оле и поручения президента России Владимира Путинапроверить работу полигона. В Чувашии именно «фронтовики» стали «оком государя» в этом вопросе: в августе этого года они при помощи квадрокоптера провели своё расследование и заявили о том, что часть мусора на полигоне не брикетируется, а сбрасывается навалом, угрожая превратиться во вторую Пихтулинскую свалку и сведя на нет саму эко-идею проекта. В это же время около полигона обнаруживается разлив сточных вод, что дало повод оправдываться уже «Химпрому» — это отходы не их. Вскоре прокуратура назвала источник зловония — полигон.

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