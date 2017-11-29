Пермь, 29 ноября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Резкой критике подверглась новая редакция программы патриотического воспитания в Пермском крае на пермском общественном форуме, состоявшемся в Перми 28 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Попов ИА Красная Весна В.И.Лутовинов Пермь. 28.11.2017

Программа была представлена её разработчиками — директором департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгением Хузиным и начальником отдела дополнительного образования министерства образования Пермского края Дмитрием Жадаевым в рамках открытого заседания Пермского межведомственного координационного совета по контролю за реализацией подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края».

По словам Хузина, в новой программе произойдёт увеличение финансирования на 20 млн рублей. При этом 20 млн рублей администрация губернатора напрямую распределит в качестве грантов между социально-ориентированными НКО, а 56 млн рублей будут распределены через государственное автономное учреждение «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».

Жадаев акцентировал внимание на 5 блоках мероприятий: краеведческая работа (экскурсии по Пермскому краю, разработка туристических маршрутов, интернет-проект «Открой край»); развитие юнармейского движения; поддержка школьных музеев; продвижение символики Пермского края (гимн, флаг); военно-спортивные мероприятия (игры «Зарница», «Победа», «Орленок», слет «Равнение на Победу», «Виват, кадет!»).

Виталий Попов ИА Красная Весна В.И.Лутовинов, выступление Пермь. 28.11.2017 Слева направо; В.И. Лютовинов, Е.И. Хузин, А.В. Григоренко, С.Л. Яшкин, Д.Н. Жадаев

Однако представленную программу резко раскритиковал московский гость форума, эксперт в области патриотического воспитания, помощник председателя ДОСААФ России, начальник отдела аппарата Центрального совета ДОСААФ России, доктор философских наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владимир Лутовинов, который является автором концепций и программ по патриотическому воспитанию, утверждённых на федеральном уровне.

По словам федерального эксперта, представленная программа идёт вразрез с федеральной программой по патриотическому воспитанию, противоречие начинается с её названия. Так, пермская краевая программа в новой редакции носит название «Формирование у жителей Пермского края уважения к традициям и историческим ценностям малой Родины», в отличие от федеральной, имеющей конкретное название «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы».

Виталий Попов ИА Красная Весна Е.И. Хузин Пермь. 28.11.2017

Функционер ДОСААФ заключил, что представленная программа представляет собой всего лишь формальный перечень мероприятий, которые не выстроены в единую систему. Данный документ необходимо синхронизировать со структурой и названиями Федеральной программы, в том числе изменить название, заменив в нём слово «жителей» на слово «граждан». Эксперт также отметил, что в программе полностью отсутствуют вопросы взаимодействия субъектов патриотического воспитания. В представленном документе нет разбивки мероприятий по тем направлениям, которые формируют уважение к традициям и уважение к историческим ценностям.

«При этом главное, что в Пермском крае должно быть создано — это система патриотического воспитания», — заявил Лутовинов.

Как пояснил помощник председателя ДОСААФ России, такая система создаётся программно-целевыми методами, обеспечивает взаимодействие между субъектами патриотического воспитания. Представленная же программа ни в коем случае такую систему не создаёт.

Профессор Лутовинов считает, что при этом для создания программы патриотического воспитания граждан в Пермском крае необходимо разработать концепцию патриотического воспитания Пермского края, которая должна быть направлена на решение конкретных проблем, этот документ должен разрабатываться на период до 2025 года минимум. Отталкиваясь от этой концепции, далее необходимо будет сформировать программу, ориентированную на достижение конечных результатов в динамике.

Эксперт также отметил, что в Пермском крае нет анализа ситуации состояния патриотического воспитания, нет внятного социологического исследования по этому вопросу, а, следовательно, нет и полной картины проблем, на решение которых должна быть направлена программа.

Помощник председателя ДОСААФ России посоветовал в Пермском крае использовать успешный опыт других регионов, где в основу концепции закладывают ключевое для региона историческое событие: в Волгоградской области — это Сталинградская битва, в Белгородской области — Прохоровка. Лутовинов считает, что и у патриотического воспитания в Пермском крае должна быть центральная тема.

Представленную программу патриотического воспитания также раскритиковали руководители ключевых субъектов организации патриотического воспитания и общественники. Участники обсуждения отметили, что под слова об увеличении финансирования в реальности происходит катастрофическое урезание выделяемых средств на патриотическое воспитание. Одновременно власти отказываются от борьбы с коррупционным распределением средств на патриотическое воспитание аффилированным с чиновниками организациям.

Напомним, 21 ноября на заседании Временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи Законодательного собрания Пермского края Хузин представил перечень мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, реализуемых в рамках государственной программы «Общество и власть».

Он сообщил, что в 2018 году в краевом бюджете на реализацию двух подпрограмм «Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач» и «Формирование у жителей Пермского края уважения к традициям и историческим ценностям малой родины» заложено более 100 млн рублей.

На заседании также была озвучена позиция губернатора Пермского края Максима Решетникова, согласно которой в основе краевой программы должны быть заложены мероприятия, ориентированные на знание региональной истории. По мнению главы региона, от знания историко-культурного наследия города и края идет путь к пониманию истории России в целом.

Кроме того, на заседании была поддержана инициатива по разработке проекта закона «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края».