Москва, 29 ноября, 2017, 12:18 — ИА Регнум. «Ковбойские» методы не помогут в разрешении ситуации вокруг пусков ракет КНДР, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая, по утверждению Пхеньяна, способна доставить ядерный боезаряд до любой точки США, в том числе — Вашингтона.

Очередной пуск ракеты КНДР преследует вполне очевидную цель, которую озвучил сам Пхеньян: МБР «Хвасон-15», мол, может поразить цель в любой точке США, отметил сенатор.

По мнению парламентария, пусками «КНДР хочет показать США, что безопасного для Америки военного решения корейской проблемы не будет».

«В Пхеньяне прекрасно понимают, что ни один американский политик не рискнет начать операцию, в которой есть риск ответного ядерного удара непосредственно по самим американцам, а не только по их союзникам», — отметил Косачёв в соцсети.

Кроме того, уверен он, ни угрозы, ни усиленные санкции США не работают, а их сохранение в условиях более чем двухмесячной паузы, взятой Пхеньяном, не прошло в КНДР незамеченным.

«Альтернативы деэскалации, действиям по предложенной Россией и Китаем схеме «двойного замораживания» нет. На любые угрозы Пхеньян будет отвечать совершенствованием своего оружия. «Ковбойские» методы не помогут, надо возвращать ситуацию в переговорное русло», — заключил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, полет ракеты продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии, в 250 километрах от префектуры Аомори. Пуск не нанес ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.