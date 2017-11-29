Москва, 29 ноября, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Завершился второй и последний этап распределения президентских грантов. Это огромные суммы, феноменальные для кризиса: в 2017 году распределено 7 млрд рублей, минимальная заявка была 2, 999 млн рублей.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР Все по честному

Родительские же организации, занимающиеся защитой родной семьи, не получили ни копейки. Притом что два раза в течение этого года президент выпускал постановления о том, что необходимо противодействовать неправомерным изъятиям из семей детей так называемой ювенальной юстицией и конкретно назвал это перекосами.

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Гранты фактически получили ювеналы: среди 970 одобренных заявок — как минимум три заявки от официально зарегистрированных иностранных агентов и по меньшей мере несколько десятков — от фактических агентов, продвигающих и реализующих опасные социальные технологии.

Родительские организации ведут не один десяток судов по возвращению неправомерно изъятых детей, причем делают они это либо за свой счет, либо за счет средств, пожертвованных гражданами. Необходимы средства также на защиту и поддержку семей: во многих случаях требуется восстанавливать материальное благополучие семей. Так называемые «изъятия за бедность».

George Hodan Детские руки

«Иван-чай» — единственная организация, подавшая заявку, помогала и другим организациям, защищающим семьи и возвращающим детей. В итоге, на несколько десятков судов и на несколько системно действующих организаций не было выделено и 3 млн рублей из миллиардного бюджета.

Кто же получил гранты? В описаниях проектов мы видим все ту же ювенальную терминологию: дети в трудной жизненной ситуации, медиация, ресурсные центры. Не обошли вниманием и программу «Стоп-ВИЧ», которая по сути является скрытым половым просвещением несовершеннолетних.

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Также не обделили откровенно проювенальный «Благотворительный фонд профилактики социального сиротства», который получил 6 млн рублей. «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» получил грант 6,77 млн рублей — а это правительственный фонд, продвигающий детский телефон доверия и проводящий рекламные компании против родителей по методичкам изгнанных из России ЮНИСЕФ и USAID.

Также получателями грантов стали Московское НКО «Старшие братья старшие сестры», «Петербургские родители», «Родительский мост», всевозможные «фонды профилактики», SOS деревни, организации по поддержке приемных семей и так далее. Эти организации способствуют укреплению и расширению институту профессионального родительства, который с нашей точки зрения требует сокращения за счет укрепления родных семей. Бескрайнее сопроводительство, а не сопровождение — вот что предлагается на замену изъятиям. Уже сейчас, согласно материалам альтернативного доклада президенту Елены Мизулиной, в России действуют более 90 тыс. таких семей.

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Политика распределения грантов удивительным образом кореллирует с лояльным отношением уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая в свое время была одним из основных грантораспределителей. Ее организация была основным грантооператором. Кроме того, все члены координационного совета по распределению грантов получили на свои организации.

Например, в составе координационного комитета Фонда работает ветеран ювенальной сцены сенатор Екатерина Лахова. В экспертом совете присутствует Елена Тополева-Солдунова — и ее «Агентство социальной информации» не осталось без президентского гранта. Как и фонд «Волонтеры в помощь детям сиротам» Елены Альшанской, также члена экспертного совета.

Сейчас чиновники готовы признать «единичные» случаи, но не готовы дать минимальные средства даже на них. С другой стороны, президент назвал неправомерные изъятия перекосом, а чиновники считают, что перекосы должен ликвидировать народ. То есть последствия неправомерных действий власти ложится на плечи народа, ведь разбираются со случаями изъятия общественники.

Государство в лице своих чиновников (в отличие от бизнесменов и простого народа) является прямым виновником разрушения традиционных ценностей в нашем обществе и фигурантом по делу незаконного отобрания детей у матерей. Ему и надо платить за свои ошибки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет против ювенальной юстиции

Напомним, 29 ноября в Общественной палате РФ состоятся общественные слушания «Иностранное влияние на семейную политику как угроза национальной безопасности», организованные Комиссией ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК и Комиссией ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами.

Если приравнивание зарубежных СМИ к иностранным агентам широко освещалось в прессе, то о многочисленных НКО с зарубежным финансированием, действующих в сфере семейной политики, известно гораздо меньше. По крайней мере, такие НКО, как центр «АННА», Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения и многие другие точно не на слуху как иностранные агенты. А их, как и многие другие, вполне можно считать таковыми.

В ходе слушаний общественники доложат о существующем в России иностранном влиянии на семейную политику страны. В докладах будет подробно освещена деятельность юридических и физических лиц, которые получают иностранное финансирование и оказывают деструктивное влияние на российскую семейную политику.

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