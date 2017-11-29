Москва, 29 ноября, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева стало первым судебным процессом, где обвиняемым проходит персона такого высокого уровня. Вместе с тем чиновники в коррупции уже обвинялись, — так, дело Евгении Васильевой россияне еще помнят хорошо, и тем интереснее, как обернется ситуация с Улюкаевым. Отпустят ли его с извинениями — или показательно накажут? А наказав — действительно отправят отбывать срок, или найдут способ, опять-таки, отпустить с извинениями?

Ольга Шклярова ИА REGNUM Опрос ИА REGNUM

ИА REGNUM начинает опрос с целью выяснить отношение общества к этому процессу. Верите ли вы в виновность Улюкаева? Считаете ли вы, что среди политической и деловой элиты на самом деле существуют взятки в миллионы долларов? Что вообще представляет из себя это дело — рядовой эпизод в борьбе с коррупцией, проявление борьбы между политиками, «только бизнес и ничего личного»? Наконец, вне зависимости от того, как закончится дело Улюкаева, станет ли оно знаковым для России, повлияет ли на что-то в долгосрочной перспективе?

Опросы ИА REGNUM проводятся с помощью платформы STIRVOX, которая позволяет исследователю увидеть детальную картину мнений, а отвечающим — узнать, кто является их единомышленниками.