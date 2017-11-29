Саратов, 29 ноября, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с победителями Всероссийского конкурса «Семья года», в числе которых была семья Фетисовых из Саратова. Как сообщает ИА REGNUM, Фетисовы воспитывают четверых детей.

Пресс-служба мэрии Саратова Семья Фетисовых на приеме у президента РФ Владимира Путина

Участники встречи приняли участие в обсуждении важных социальных вопросов. Одной из тем стал пакет поддержки российских семей с детьми, который, в частности, предполагает продление программы материнского капитала до 2022 года и выплату ежемесячных пособий малоимущим семьям при рождении первого ребенка.

Алла и Николай Фетисовы победили в номинации «Семья — хранитель традиций». Они воспитывают четверых детей. Глава семейства — предприниматель, учредитель благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», а также межрегиональной общественной организации «Союз отцов». Алла Фетисова является региональным координатором проекта «Крепкая семья», возглавляет фонд «Неравнодушные сердца» и является членом правления «Союза женщин России». Родители активно оказывают помощь детям с ограниченными возможностями и людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, организуют благотворительные мероприятия в поддержку малоимущих, многодетных семей Саратова.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в соревновании «Семья года» участвовали 322 семьи из 85 субъектов Российской Федерации. Победителей выбирали в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», а также — «Семья — хранитель традиций».