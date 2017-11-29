Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Отчаявшиеся жители населённых пунктов, прилегающих к платному участку трассы М-4 «Дон», записали видеообращение к президенту РФ. Владимира Путина селяне просят «оказать содействие в предоставлении на законном основании подъезда к домам без взимания платы». Как сообщает ИА REGNUM, ролик от имени жителей Азовского района выложен на различных интернет-ресурсах.

Donland.ru Трасса М-4 «Дон»

Селяне сетуют, что «жителям населённых пунктов, прилегающих к данной дороге, не предоставили альтернативного бесплатного проезда». Но здесь есть одна деталь. Объездная дорога всё-таки существует, правда, находится она в состоянии, которое оставляет желать лучшего. Да и путь по ней окажется длиннее, то есть расход бензина значительно увеличится. То есть по сути селянам предлагают раскошелиться двумя способами: либо оплачивать проезд по платному участку, либо тратиться на топливо.

Кроме того, жители сёл и хуторов ссылаются на федеральные законы, согласно которым они имеют полное право не платить за проезд по автодороге. Так, например, на основании статьи 41 пункта 4 Федерального закона №257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» сказано, что «владелец платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, вправе устанавливать дополнительно отдельные категории пользователей платной автомобильной дорогой или платными участками автомобильной дороги, категории транспортных средств, которым предоставляется право льготного проезда или проезда без взимания платы по платной автомобильной дороге или платным участкам автомобильной дороги, в случае, если это предусмотрено решением об использовании автомобильной дороги или участков автомобильной дороги на платной основе».

Жители Азовского района надеются, что решение главы Кремля по этому вопросу будет положительным.

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После публикации ИА REGNUM «Автодор» пытается снизить градус проблем

Вместе с тем в региональном министерстве транспорта заверили, что соглашение о льготном проезде жителей населенных пунктов Азовского и Кагальницкого районов по платному участку федеральной трассы будет подписано в ближайшие дни. Как сообщают региональные СМИ, селяне будут платить за одну поездку вместо 50 рублей 50 копеек. Население всё-таки настаивает на полном освобождении от какой-либо дополнительной траты.

«Мы завершаем уточнение финальных аспектов соглашения, правительство Ростовской области не абстрагировалось от решения этого конфликтного вопроса, были неоднократные контакты по этой теме с главой «Автодора», с Минтрансом России. И мы готовы поставить точку, подписав соглашение о льготном проезде местных жителей по платному участку М-4 «Дон», — сказал глава ведомства Андрей Иванов.

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Плата за проезд по М-4: «Автодор» всё-таки залезет в карман селян

Также в дорожном ведомстве уточнили, что ввод платы затрагивает интересы жителей 21 населенного пункта, хотя ранее сообщалось о 14 хуторах, сёла, посёлках с населением в 30 тыс. человек.

Между тем с 27 ноября 2017 года на участке 1091—1119 км трассы М-4 «Дон» введён тестовый бесплатный режим эксплуатации оборудования по взиманию платы. В период пробной эксплуатации оборудования проезд по участку останется бесплатным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре жители прилегающих к платному участку трассы сёл поставили свои подписи под письменным обращением, адресованным главе Кремля. Селяне и тогда попросили Владимира Путина освободить их от оплаты проезда по М-4 «Дон».

"В наших сёлах нет работы, и мы ездим в город, чтобы зарабатывать на жизнь. А получается так, что за свой проезд мы должны ещё и дополнительно платить, помимо траты на бензин. Заработная плата не растёт, а растут расходы. Это грабеж чистой воды», — говорилось в петиции.

На это обращение практически сразу отреагировали представители Госкомпании «Автодор», отметив, что стараются найти компромисс с жителями населённых пунктов.

«Мы всегда вели, ведём и будем вести диалог как с пользователями, так и с местными жителями, попадающими в зону притяжения наших дорог. Диалог уже давно ведётся и с жителями населённых пунктов Кагальницкого и Азовского районов. Им предложены варианты, учитывающие справедливую часть выдвинутых требований. Мы будем продолжать переговоры вплоть до достижения взаимоприемлемых решений», — было сказано в поступившем в редакцию ИА REGNUM сообщении.