Санкт-Петербург, 29 ноября, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разрешили продавать алкоголь в розницу в дни школьных выпускных, передает 29 ноября корреспондент ИА REGNUM. Такую поправку поддержали в рамках второго чтения законопроекта «О внесении изменений в региональный закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге».

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский сюжет

Напомним, этими изменениями петербургский парламент решил запретить продажу алкоголя в радиусе 2 км вокруг стадиона «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове в дни футбольных матчей российской Премьер-лиги, Кубка России, Лиги Европы и Лиги чемпионов. Кроме того, предполагалось запретить продавать алкоголь в розницу во всем городе в дни молодежных праздников — «Алых парусов» и последнего звонка 25 мая.

Однако сегодня автор законопроекта, единоросс Александр Тетердинко счел запрет в дни последних звонков излишне строгим по отношению к бизнесу. Кроме того, была уточнена территория, на которой будет запрещено продавать алкоголь в дни футбольных матчей.

Теперь в «запретную зону» попали весь Крестовский, Елагин и Каменный острова, участок улицы Савушкина у Яхтенного моста. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 февраля 2018 года.

Как уже сказано, законопроект также ограничивает продажу алкоголя в дни праздника выпускников «Алые паруса», который проходит в июне. Эта норма осталась в тексте документа.

Напомним, авторы документа такими методами намерены бороться с пьянством и нарушениями общественного порядка, так как жители Крестовского острова уже якобы жалуются на распивающих спиртное болельщиков.