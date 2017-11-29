Вашингтон, 29 ноября, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Российской Федерации не стоит использовать закон о СМИ-иноагентах для ограничения свободы слова. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт, заявление которой опубликовано на сайте Госдепа.

Elitefon.ru СМИ

По ее словам, свобода слова — «универсальное человеческое право», которое власти РФ обещали уважать и выполнять на международном уровне.

«США призывают правительство России не использовать этот закон, чтобы в дальнейшем ограничивать деятельность средств массовой информации (СМИ) или свободу слова», — заявила дипломат.

Науэрт считает, что закон о СМИ-иноагентах, принятый в РФ, «представляет еще одну угрозу» для свободных СМИ.

Официальный представитель Госдепа также назвала «неуместной» попытку правительства РФ оправдать новый закон как ответ на требования прозрачности в Акте о регистрации иностранных агентов (FARA).

Читайте также: Посольство РФ раскритиковало реакцию Госдепа США на закон о СМИ-иноагентах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября текущего года глава России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать СМИ иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа.

В случае приобретения статуса на СМИ будут распространяться определенные «ограничения и обязанности».

Читайте также: Путин подписал закон о СМИ-иноагентах