Калуга, 29 ноября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на конец ноября 2017 года задолженность муниципальных образований и предприятий жилищно-коммунального хозяйства за газ составила 368 млн рублей. Об этом заявили на заседании кабинета министров 29 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Большинство должников — это предприятия и управляющие компании Калуги, а также людиновские, малоярославецкие и калужские тепловые сети. Из 39 муниципалитетов области просроченная задолженность отсутствует лишь у восьми.

Например, перед Калужской сбытовой компанией задолженность за поставляемые энергоресурсы достигла 533 млн рублей. Среди неплательщиков управляющие компании и ТСЖ крупнейших городов региона — Калуги и Обнинска.

Губернатор Анатолий Артамонов рекомендовал главам муниципалитетов области усилить работу с должниками и проводить её в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

«Долги накапливаются из-за того, что управляющие компании вовремя не рассчитываются с «Водоканалом» и «Теплосетью». Всё взаимосвязано. Земля должна гореть под ногами у тех, кто пришёл на рынок управления жилым фондом для того, чтобы воровать деньги граждан. Их имена должны быть известны всем. Нужно на каждом подъезде размещать информацию о том, что этот дом находится в управлении недобросовестной компании с указанием фамилии её руководителя», — заявил Анатолий Артамонов.

Напомним, ранее Анатолий Артамонов предложил поставщикам энергии бороться с проблемой методом «кнута и пряника»: применять карательные меры против неплательщиков и поощрять добросовестных партнёров. Так, в качестве поощрения добросовестные плательщики могут получить бонусы — льготные тарифы, обновление оборудования и так далее, тогда как должниками вплотную займутся правоохранительные органы. Также Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1».