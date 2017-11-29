Москва, 29 ноября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В обвинительных актах на суде, разбирающем дело о подготовке госпереворота в Черногории в 2016 году, фигурирует имя главы Чечни Рамзана Кадырова, якобы причастного к беспорядкам, сообщает 29 ноября издание «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Согласно материалам, изложенным в письме на имя главы российского МИД Сергея Лаврова лидерами черногорской оппозиции, Миланом Кнежевичем и Андрием Мандичем, в судебных документах имя Рамзана Кадырова фигурирует в связи с агитацией лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с оппозиционной организацией «Демфронт» с целью смены действующего правительства страны.

В тексте письма черногорские оппозиционеры просят о политической поддержке.

Напомним, 29 июля 2017 года в Черногории начался судебный процесс над организаторами антиконституционных действий перед парламентскими выборами 16 октября 2016 года.

По мнению черногорской прокуратуры, в подготовке переворота была якобы замешана Россия, управлявшая процессом. Обвинения, выдвинутые спецпрокурором Миливоем Катничем, касаются подготовки госпереворота и покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича.

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Отметим, по делу проходят 13 человек: двое граждан России, трое граждан Черногории и восемь граждан Сербии.