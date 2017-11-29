Санкт-Петербург, 29 ноября, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем заседании 29 ноября утвердило закон о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в третьем чтении. Документ ушел на подпись губернатору, передает корреспондент ИА REGNUM. За закон проголосовали 40 депутатов из 50-ти, восемь — против, двое воздержались.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В итоге, расходы петербургской казны в следующем году составят 591,6 млрд рублей, доходы — 538,7 млрд рублей, дефицит — 52,9 млрд рублей, достигая предельно допустимого уровня в 10% от объема налоговых и неналоговых доходов.

На 2019 год планируемые доходы — 576,9 млрд рублей, расходы — 614,3 млрд рублей, дефицит — 37,4 млрд рублей. На 2020 год планы по доходам — 624,9 млрд рублей, по расходам — 650,2 млрд рублей, дефицит — 25,3 млрд рублей.

Напомним, изначально губернатор Георгий Полтавченко обещал направить дополнительно 4 млрд рублей на строительство Фрунзенского радиуса и Красносельско-Калининской линии метро, но в итоге таких денег подземка не дождалась. В рамках губернаторской поправки на метростроение добавили лишь 2 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Поправка Полтавченко к бюджету-2018: на метро опять не хватило

Кроме того, около 150 млн рублей губернатором было добавлено на рекультивацию полигона «Новоселки», 207 млн рублей — на рекультивацию мусорного полигона «Красный Бор», около 580 млн рублей — на дорожную сеть у Ладожского вокзала, 412 млн рублей — на дорожную развязку для «Экспофорума», 100 млн рублей — на реконструкцию Тучкова моста.

Еще около 3 млрд рублей перераспределили депутаты-единороссы, около 900 млн рублей они забрали из резервного фонда губернатора. При этом все оппозиционные поправки, которыми депутаты других фракций предлагали направить деньги на другие цели, сняв их, например, с финансирования концессии ЗСД, были отклонены.