Тутаев, Ярославская область, 29 ноября, 2017, 11:06 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области в 50 многоквартирных домах, двух школах и детском саду 29 ноября отключили отопление. Об этом жителям города сообщила местная теплоснабжающая организация — Тутаевская ПГУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Теплотрасса

По словам жителей, отключение за этот отопительный сезон в Тутаеве происходит уже в шестой раз. Предыдущее отключение отопление было в понедельник.

«Это плановое отключение. Тутаевская ПГУ обнаружила небольшую утечку на этом участке и перестраховалась, отключив отопление для быстрого ремонта. Это займет пару часов и лучше сделать его, пока температура около 0 градусов. Когда будут большие морозы, то проводить такие работы будет гораздо сложнее», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

По сведениям администрации района, столь частые аварии происходят из-за значительного износа сетей. Заменить основные изношенные коммуникации в Тутаеве власти надеются в ближайшие 3−5 лет.