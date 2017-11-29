Пермь, 29 ноября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Известный театральный критик, член экспертного совета премии «Золотая маска» Татьяна Тихоновец высказала на странице в Facebook мнение относительно стратегии развития Пермского театра оперы и балета, поддержала позицию заслуженного артиста России Людмилы Ивониной относительно уничтожения в Перми репертуарного театра.

Дмитрий Дубинский Теодор Курентзис

«Спасибо за профессиональное, очень точно высказанное суждение», — прокомментировала заметку Тихоновец, добавив, что у художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса нет стратегии развития подконтрольного ему учреждения.

Также критик отметила отсутствие конструктивной критики в адрес общественности, возмущенной политикой маэстро.

«Устала читать сопли и бессмысленные восторги фанатов и, наоборот, злобные нападки «знатоков». Речь ведь не о самом Курентзисе», — заключила Тихоновец, подчеркнув, что претензии к музыканту выдвигаются не по части творческой, а по части административной деятельности.

Напомним, в Перми продолжаются общественные дискуссии относительно деятельности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса.

Критике подвергается его политика, направленная на уничтожение репертуарного театра, а также продолжительные гастроли за рубежом, которые приводят к тому, что маэстро практически не выступает в Перми.