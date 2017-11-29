Казань, 29 ноября, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Прокурор Татарии Илдус Нафиков, выступая на сессии Госсовета РТ 29 ноября, сделал важное заявление, поставившее точку в многомесячном споре по вопросу добровольности изучения татарского языка в школах региона. Из его заявления следует, что татарский язык в школах, как в качестве родного, так и государственного, будет изучаться только добровольно. Переходить к прениям по данному вопросу депутаты не стали, приняв доклад к сведению и обещая периодически возвращаться к теме в рабочем порядке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изучаем татарский язык . Советский плакат. 1935

«На днях Министерство образования и науки Российской Федерации разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик добровольно, на основе письменного согласия родителей, в пределах двух часов в неделю», — заявил прокурор.

Кроме того, прокурор отметил, что в рамках сплошной проверки, проведенной прокуратурой региона в рамках поручений президента РФ, из 1412 общеобразовательных организаций региона нарушений по объёмам преподавания русского языка не было лишь в 24 школах. В остальных объёмы уроков русского языка было ниже нормативов, утверждённых Минобрнауки РФ.

В целом по школам было выявлено свыше 3,85 тыс. разнообразных нарушений закона, но на сегодня, по словам прокурора, во всех школах учебные планы приведены в соответствие с федеральным законодательством.

В свою очередь председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что сегодня найдено общее понимание с федеральным министерством, и в числе основных достижений назвал то, что татарский язык в качестве государственного может изучаться в рамках учебных планов.

«Предстоит большая работа. Необходима реализация комплекса мероприятий, в том числе внесение изменений в рабочие программы по татарскому языку, обновление учебной литературы, переподготовка и повышение квалификации кадров», — уточнил он.

Отметим, глава региона Рустам Минниханов на сессии в этот раз не присутствовал, находясь в рабочей командировке в Лондоне, где он примет участие в пленарном заседании III Российско-Британского бизнес-форума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на продолжении сессии Госсовета РТ власти Татарии заявляли, что будут настаивать на сохранении обязательного изучения татарского языка в школах в качестве государственного для всех классов по 2−3 часа. Исключение планировалось сделать лишь для 10−11-х классов.

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Напомним, языковой вопрос разделил общество на два лагеря — сторонников обязательности и сторонников добровольности изучения татарского языка школьниками. Со второй учебной четверти в школах Татарии родной язык стало возможным выбрать, а не изучать в обязательном порядке татарский. Этим правом воспользовались 115 тыс. родителей, выбравших в качестве родного русский язык.

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