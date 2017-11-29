Ярославль, 29 ноября, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует взять под охрану подземные и надземные пешеходные переходы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Объявлена соответствующая закупка на 2,8 млн рублей.

City-yaroslavl.ru Подземный пешеходный переход

Речь идет о подземном пешеходном переходе через Московский проспект по улице Большая Федоровская и трех надземных пешеходных переходах на Московском проспекте: в районе домов №88, №80а, №105.

Согласно техническому заданию, исполнитель обязан совершать периодические обходы каждого объекта не реже одного раза в час, предотвращать попытки хищения, уничтожения или повреждения имущества, а если таковое произошло, немедленно вызывать представителей правоохранительных органов.

Охранник должен носить специальную форму и ежедневно вести журнал сдачи и приема пешеходного перехода, где будут отражаться все происшествия за смену. Охрана переходов будет производиться круглосуточно, включая рабочие, выходные и праздничные дни.