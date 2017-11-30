VI Восточный экономический форум (ВЭФ) должен был состояться во Владивостоке еще в 2020 году, однако он был перенесен на 2021 год из-за объявленной пандемии нового коронавируса. С 2019 года мир кардинально изменился, поэтому неудивительно, что на форуме была сессия, посвященная пандемии, которая называлась «Санитарный щит. Как предотвратить новые пандемии».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

А действительно, интересно, чего дельного предложат спикеры. Как выстраивать работу всех сфер жизни в новых условиях. Какое видение есть на этот счёт. Тем более что среди спикеров числилась руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, а также целый ряд иностранных участников, включая директора отдела вирусологии и иммунологии национального центра по контролю и профилактике СПИДа при Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний (China CDC).

Забегая вперед, нужно отметить, что основная масса выступлений обладала слабой информативностью, а потому интереса особого не представляет. Выступления китайских товарищей, как обычно, скудны и слишком формальны (таков стиль Поднебесной), вьетнамского товарища выслушать не удалось из-за проблем со связью, представитель ВОЗ просто оглашала общепринятую «агенду» и нахваливала Роспотребнадзор. Поэтому выделим два особенно интересных выступления.

Началось выступление Поповой с дежурного рассказа о том, насколько эффективно отработал Роспотребнадзор и интегрированные с ним системы в сдерживании пандемии нового коронавируса в России, о том, насколько эффективно работают ответственные органы с зарубежными партнерами в деле формирования «санитарного щита», и так далее и тому подобное. Но это все не столь интересно, потому что дежурно, формально и заезжено. А вот что Попова считает вызовами, было послушать очень даже интересно.

«И конечно же, новый вызов, который мы сегодня оцениваем, должны оценить и еще, наверное, поработать с этим, — это инфодемия. Ситуация, которая разворачивается и разворачивалась с самого начала в совершенно новом информационном поле гражданских коммуникаций, невероятна. И доверие к информации чиновника или ученого, или своей соседки — оно оказалось разным», — заявила Попова.

Цитата из видео на YouTube Анна Попова. Видеотрансляция сессии ВЭФ-2021 «Санитарный щит. Как предотвратить новые пандемии»

Более того, даже в разных субъектах нашей страны информация должна подаваться по-разному разным слоям населения, дабы они в ней не усомнились, а восприняли ее как руководство к действию. То есть чиновники, безусловно, видят недоверие со стороны населения к подаваемой ему (населению) информации, но делают вывод, что избран неправильный язык. Наверное, это так и есть, но об этом чуть далее, но, может быть, дело не только в этом? А в том, что происходят какие-то более глубокие процессы в обществе, которые простыми увещеваниями не изменить? И не только в этом?

Профессор ВШЭ, директор Института социальной политики Лилия Овчарова также продолжила тему непонимания между властью и населением, посетовав на успех информационной деятельности противников вакцинации от нового коронавируса, которых принято называть «антипрививочниками» всех поголовно, даже если эти люди выступают исключительно против насильственного навязывания конкретной прививки (не фирмы имеется в виду, а прививки от конкретного микроба), а не всех прививок мира в принципе и по конкретным соображениям.

«Если мы еще научимся объяснять людям, зачем прививаться… Я много думала, почему есть такой антипрививочный сюжет. И своими социологическими методами мы выявили, что у людей в голове ощущение прививки — это как принять обезболивающий препарат. Ты это сделал — и обязательно будет хорошо и не больно. Мы понимаем, что прививка — это не прививка, которая защищает на 100%. Вот этого пока осознания нет», — заявила Овчарова.

Она добавила, что, безусловно, нужны дополнительные исследования для того, чтобы научиться доносить до людей информацию о том, что прививка не даст гарантированного 100%-ного позитивного результата, а ее эффективность будет равна условным 85−90%, что все же лучше, чем ноль.

Дарья Драй ИА REGNUM Городской центр вакцинации в ТРК Галлерея

А может быть, эксперты, столь сильно ориентированные на исследования, ломятся в открытую дверь, а ларчик открывается просто? Граждане как раз-то прекрасно понимают (и видят на опыте родных и близких), что прививки не дают 100%-ного результата, иногда дают неприятный побочный эффект, который порой может быть страшнее самого вируса. И одновременно с этим они видят, как их насильно пытаются обколоть чем только можно, называют «антиваксерами», «эгоистами» и прочими, порой непечатными выражениями от лица придворных вакцинаторов (или правильнее «ваксеров»?). А если они упираются, то их поражают в правах, вводят сегрегацию и запрещают свободно передвигаться, требуя унизительные QR-коды.

Может быть, это вызывает недоверие к словам власти? Более того, за 30 лет бесконечного обмана, население приучили сомневаться во многом, и особенно, если это касается самого ценного — здоровья и жизни родных и близких. Это для кого-то, может быть, гибель людей от побочки прививочной — это погрешность, а для кого-то трагедия. Люди эту трагедию видят. Может быть, все эти «побочки» не носят столь всеобъемлющего масштаба, как об этом говорят, но они есть, и люди обеспокоены. Оставьте им право самим решать — прививаться или нет. Это не бубонная чума и не бешенство, это другой возбудитель, и с ним все обстоит гораздо сложнее. Кроме того, есть расхожее выражение «хорошую вещь рекламировать (насаждать) ну будут». И это тоже укоренено в сознании.

«Я объясню почему. Дело в том, что эта псевдодостоверная информация подается в очень приятной, удобной для восприятия упаковке… Та информация, которая подается недостоверно, она более приятна для восприятия, мне ничего делать не нужно, кроме того, чтобы не привиться», — добавила Овчарова.

Вот так все просто. Люди — это инфантильные дети, которые гоняются за красивой упаковкой. Наверное, 30 лет дебилизации и деградационной образовательной и культурной политики в нашей стране сделали свое дело и кого-то свели окончательно с ума. Но все же, когда вопрос касается серьезных и, главное, конкретных вещей, касающихся из жизни и судьбы, люди как-то включают мозг. Поэтому как вы ни упаковывайте пилюлю, которую есть не хотят, ее есть не будут.

Далее в диалог вмешалась Попова, которая оказалась настроена более радикально по вопросу «антивакцинаторов», выразив уверенность, что все дело в злонамеренности и материальной ангажированности этих людей.

«Я бы даже сказала, что это информационная атака. Только недобрые люди могут делать такие вещи, о которых мы сейчас говорим. Говорить, что не надо прививаться, упаковывать в хорошую форму и, очевидно, тратить на это какие-то средства, чтобы «правильные» люди писали «правильные» слова… это не просто действия, это элемент атаки, который населением проглатывается», — заявила Попова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

Разговор о том, де сидят «добрые» и «недобрые» люди и что у них с мотивацией, завел бы нас далеко не в ту сторону, поскольку ситуация не столь проста, как пытаются ее подать, поэтому здесь хочется отметить, что очень разные люди выступают как в поддержку вакцинации, так и выступают против нее. Или кто-то хочет уличить нобелевского лауреата Люка Монтанье в злонамеренности?

А он против поголовной вакцинации. Он считает, что применительно к коронавирусу это только усилит его, а вакцинированные станут инкубатором для новой заразы. А не те, кто не привит! Имеет ли он право так считать и высказываться так? Учитывая его заслуги в том, что касается изучения вируса СПИДа и других вирусов? Он понимает в этом меньше Поповой или Овчаровой? У него меньше прав высказываться, чем у сторонников вакцинации? А почему? А люди имеют право прислушиваться к нему и к его авторитету?

А если они прислушиваются к нему, а не к крикунам с соседнего забора, так в чем всеобъемлющая злокозненность? А она, повторюсь, может быть среди прочих. Мало ли кто какие мотивы исповедует. И он ведь не один такой. Только им почему-то вне зависимости от статуса и заслуг затыкают рты, а кого-то даже в психушки сажают. И напоследок.

«И конечно, важно понимать, что такое норма. Это большая дискуссия, в которой мы взялись за определение в этой части. Мы вот сейчас все оцениваем — напряженный иммунитет или не напряжённый, хороший иммунитет или не хороший. А оказывается, у нас недостаточно знаний, чтобы определить, что есть хорошо, что есть норма», — заявила Попова.

Gov.spb.ru Заседание Оперативного штаба по вакцинации. Санкт-Петербург

Так это что же получается, мы не знаем, что есть норма человеческого иммунитета, а стало быть, не можем предсказать, как отреагирует иммунитет на возбудитель инфекции (а значит, и на вакцину, так?), но мы точно знаем, что наши вакцины нужно колоть всем и каждому без разбору. Не Попова ли предлагала пойти впереди планеты всей и вакцинировать 100% населения нашей страны? Знаний недостаточно, прямо говорится. А откуда тогда этот инквизиторский пыл?

Главная проблема отечественной вакцинации, судя по высказываниям Поповой и Овчаровой, заключается в том, что никто не знает, как правильно убедить всех поголовно колоться, а то, нужно ли колоться всем без разбору, — это уже дело десятое. Конечно нужно. Почему? Мы точно не знаем, и вообще не знаем, что есть норма, поэтому твердо уверены, что нужно. Это похоже на какой-то официозный дурдом. Так и чего теперь удивляться недоверию?