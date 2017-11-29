Москва, 2 ноября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный решил не расписываться в собственном бессилии, а попытался экстраполировать вину за неудачи ВСУ на политическое руководство Украины. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 ноября заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Залужный дал интервью изданию Economist, в котором констатировал, что ситуация на фронте зашла в тупик, и если не произойдёт каких-то технологических скачков, то ждать «красивого и глубокого прорыва» не приходится.

«Залужный в данном случае расписывается вроде как не в собственном военном бессилии, а экстраполирует вину за неудачную кампанию на политическое руководство Украины, — сказал Михайлов. — Дело в том, что после возвращения Зеленского из последней поездки в США на него тут же ополчились очень многие бывшие соратники и советники. Всевозможные украинские политологи выступили с критическими комментариями. Многие известные журналисты. На Западе много говорящих голов тоже стали критиковать Зеленского и провал контрнаступления».

Он отметил, что всё чаще звучат заявления о том, что военная кампания Украины против России не достигнет никаких позитивных целей и что, вероятнее всего, Киев проиграет. В пользу таких прогнозов свидетельствует и недостаток вооружений, и их сужающийся поток с Запада. Впрочем, пока у Украины остаётся её мобилизационный ресурс.

По мнению Михайлова, Залужный понял, что Зеленский пока не получил карт-бланш на второй срок и конкретных обещаний ему не дали. Вероятнее всего, руководителю киевского режима дали указания до конца этого года попытаться отвоевать хоть какие-то территории.

«И если он добьётся каких-то военных успехов, то США включат механизм отмены выборов президента на Украине. Американские политологи уже ссылаются на некие соцопросы, которые якобы показывают, что 80% украинского общества хотят, чтобы выборы президента в марте 2024 года были отменены, — подчеркнул Михайлов. — Возможно, что в этой ситуации Залужный начинает разыгрывать свою политическую карту».

Главком ВСУ понимает, что пока его поддерживает военно-политическое руководство НАТО, он может вести самостоятельную игру.

«Даже если Зеленский снимет его с должности, то в марте 2024 года Залужный может стать и министром обороны Украины или даже президентом, если США захотят этого. Но если Вашингтон сделает ставку на партию войны, то у Зеленского есть шанс остаться у власти», — подчеркнул военный аналитик.

Что касается рассуждений Залужного о технологических скачках, которые могли бы изменить ситуацию на фронте, то, по словам Михайлова, за этими словами скрываются банальные просьбы получить от Запада дополнительную поддержку оружием и техникой.

«Однако высокотехнологичное оружие требует многих лет обучения. Чтобы подготовить боевого лётчика, нужно шесть-семь лет работы. Чтобы подготовить профессионального танкиста — три-четыре года. А на Украине летчиков готовят в бешеном ритме. По сути, сажают за штурвалы курсантов, и они летят. То же самое относится и к сухопутным подразделениям, и к артиллерии», — констатировал военный эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Залужный признал эффективность действий российской авиации и подразделений радиоэлектронной борьбы. По его словам, ВВС РФ сохраняют значительное преимущество и продолжают создавать новые ударные эскадрильи.

По словам главкома ВСУ, в конфликте на Украине, как и в Первую мировую войну, достигнут такой уровень развития технологий, который ставит ситуацию в тупик. Украинская армия не смогла пройти минные поля, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.

Залужный предупредил, что самый большой риск конфликта, перешедшего в позиционную фазу, в борьбу на истощение заключается в том, что он может затянуться на годы и «измотать украинское государство».

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, украинская армия оказалась неспособна «освободить» ни Крым, ни Донбасс, но понимающий это Залужный пеняет на отсутствие технологического скачка, который мог бы обеспечить прорыв позиций ВС России. В то же время ВС РФ располагают возможностями для прорыва фронта.