Москва, 7 января, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Сегодня, 7 января, парках Москвы пройдет более 100 праздничных мероприятий, посвященных Рождеству, сообщается на портале мэра Москвы.

Рождество в Москве

Городские парки украсили декорациями на сюжеты народных сказок, в них пройдут концерты, спектакли и мастер-классы.

Для жителей и гостей столицы подготовлена специальная праздничная программа в 21 парке Москвы. Мероприятия начнутся в 12:00 и продлятся целый день.

Основная праздничная программа в Парке Горького пройдет на катке. В течение дня каждый посетитель сможет присоединиться к квесту «Рождественские колядки».

Участникам предстоит решить головоломки и исполнить старорусские песни, а взамен они получат угощения и подарки от сказочных персонажей.

Таганский парк подготовил сказки-легенды о жизни северных народов. Посетители смогут покатиться в санях, запряженных собаками и северным оленем.

В Перовском парке пройдет серия спектаклей. В частности, состоится кукольный спектакль «Ромео и Джульетта». Декорации выполены в духе средневекового кочующего театра.

На Поклонной горе в парке Победы готовят историческую рождественскую программу — все желающие смогут узнать, как отмечали Рождество в начале XX века.

Также Рождество можно будет отметить в парках: «Сокольники», сад «Эрмитаж», «Красная Пресня», «Красногвардейские пруды», «Фили», «Северное Тушино», — Воронцовский парк и др.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 декабря по 14 января в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество-2018». Бульвары, площади и переулки города превратились в театральные подмостки. Всего в Москве открыто около 70 развлекательных площадок.

Главными площадками праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка и Арбат.

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Напомним, в январе 2017 года в фестивале «Путешествие в Рождество» приняли участие 12,2 млн человек, включая почти 4 млн туристов из российских регионов и разных стран мира. В фестивале принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

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