Кронштадт, Санкт-Петербург, 29 ноября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви обратилась в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с просьбой передать ей здание храма святителя Николая Чудотворца при Морском госпитале в Кронштадте. Информация об этом размещена на официальном сайте комитета.

Yandex.ru/maps Храм св.Николая в Кронштадте (скриншот панорамы на Яндексе)

С просьбой о передаче храма в письме на имя вице-губернатора Михаила Мокрецова обратился приход при храме святителя Николая. Приход просит передать ему здание на улице Мануильского, 2б, лит. А, в безвозмездное пользование на 49 лет.

Храм при анатомическом театре Морского Кронштадтского госпиталя был построен в 1905 году по проекту архитектора Василия Косякова по инициативе главного врача госпиталя В. Исаева на средства купца А.Юркина. Освящали церковь в присутствии Иоанна Кронштадтского.

В 1924 году службы в храме прекратили, а помещение передали администрации госпиталя для организации клуба юных пионеров. В последующие годы помещения храма использовали для прощания с умершими.

В 2009 году Ленинградская военно-морская база Минобороны России, которой принадлежало здание, официально разрешила РПЦ проводить в нем богослужения, храм был заново освящен. В настоящее время здание находится в собственности Санкт-Петербурга.

«За указанный период времени храм был восстановлен», — отмечается в письме представителей прихода.

Как сообщало ИА REGNUM, передача храмов в руки церкви не всегда проходит гладко. Так, недавно стало известно, что входящие в состав музейного фонда иконы Сампсониевского собора, который до февраля 2017 года входил в состав государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», пострадали с тех пор, как его передали в распоряжение РПЦ.