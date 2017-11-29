Демократия по-украински: мужчину за призыв к миру посадили на пять лет
Геническ, Украина, 29 ноября, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Мужчину за антивоенные лозунги возле военкомата на Украине приговорили к пяти годам тюрьмы, сообщают 28 ноября украинские «Вести».
Согласно сообщению, приговор жителю Геническа был вынесен Геническим районным судом Херсонской области после задержания мужчины сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ).
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Мужчина был задержан, по заявлениям СБУ, во время одиночного пикета возле одного из украинских военкоматов. Гражданин Украины держал в руках плакат с надписью «Нет войне», призывал к миру в Донбассе и просил украинских военных прекратить гражданскую войну. Также мужчина открыто заявил о несправедливости на Украине, когда во время «Евромайдана» на Западной Украине радикалы беспрепятственно захватывали административные здания, а на Восточной Украине за те же действия сажали в тюрьму.
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Воззвания украинского жителя к миру в СБУ расценили как «подстрекательство к захвату местных органов власти», мужчину объявили «сепаратистским провокатором», после чего его задержали и осудили на пять лет лишения свободы.
Напомним, ранее сотрудники СБУ похитили гражданку Украины Дарью Мастикашеву, которая приехала в страну навестить родственников. После пыток и избиений девушку заставили признаться в «работе на ФСБ» и отправили ее в психиатрическую клинику.