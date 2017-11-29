Геническ, Украина, 29 ноября, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Мужчину за антивоенные лозунги возле военкомата на Украине приговорили к пяти годам тюрьмы, сообщают 28 ноября украинские «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, приговор жителю Геническа был вынесен Геническим районным судом Херсонской области после задержания мужчины сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ).

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Мужчина был задержан, по заявлениям СБУ, во время одиночного пикета возле одного из украинских военкоматов. Гражданин Украины держал в руках плакат с надписью «Нет войне», призывал к миру в Донбассе и просил украинских военных прекратить гражданскую войну. Также мужчина открыто заявил о несправедливости на Украине, когда во время «Евромайдана» на Западной Украине радикалы беспрепятственно захватывали административные здания, а на Восточной Украине за те же действия сажали в тюрьму.

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Воззвания украинского жителя к миру в СБУ расценили как «подстрекательство к захвату местных органов власти», мужчину объявили «сепаратистским провокатором», после чего его задержали и осудили на пять лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники СБУ похитили гражданку Украины Дарью Мастикашеву, которая приехала в страну навестить родственников. После пыток и избиений девушку заставили признаться в «работе на ФСБ» и отправили ее в психиатрическую клинику.