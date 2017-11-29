Ярославль, 29 ноября, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Главное управление следственного комитета РФ прекратило уголовное дело, возбужденное по факту авиакатастрофы самолета ЯК-42 07.09.2011 с хоккейной командой «Локомотив». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат клуба и потерпевших Александр Захарьин. Дело было возбуждено в день трагедии, в ходе следствия исследовались все обстоятельства катастрофы и гибели людей. Подозреваемыми по делу проходили три члена экипажа, погибшие при крушении самолета.

Kremlin.ru Место авиакатастрофы с ХК «Локомотив»

«В ходе расследования не нашли своего подтверждения версии теракта (такая версия проверялась), версия, что вылет самолета торопила ФСО из-за Мирового политического форума. Следствием установлена вина экипажа. Дело прекращено, так как родственники подозреваемых дали согласие на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам. Если бы они такого согласие не дали, дело было бы передано в суд. Далее могло быть два варианта — либо суд счел экипаж невиновным, либо дело также было бы закрыто в связи со смертью», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Захарьин.

Дело было возбуждено по части 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».