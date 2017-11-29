Новосибирск, 29 ноября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначен помощником полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло уже подписал соответствующие документы, но коллективу Городецкий будет представлен завтра, 30 ноября 2017 года.

Анна Алябьева ИА REGNUM Владимир Городецкий и Сергей Меняйло

«Я подтверждаю эту информацию. Завтра будет официальная информация после представления. Сергей Иванович сегодня в Москве, завтра он возвращается и представит коллективу», — сказала ИА REGNUM пресс-секретарь полпреда Любовь Шальнева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Городецкий был отправлен в отставку 6 октября 2017 года, официально «по собственному желанию».

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Отметим, что до этого Городецкий не давал интервью и на сообщал о своих политических амбициях.

Владимир Городецкий является достаточно опытным политиком — с 2000 по 2014 год он был мэром Новосибирска, а с 2014 года — губернатором Новосибирской области.