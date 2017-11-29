Ярославль, 29 ноября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Ярославское УФАС России предупредило ДГХ мэрии города Ярославля о необходимости аннулировать торги на право заключения договора управления многоквартирным домом и устранить последствия нарушения антимонопольного законодательства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Речь идет о жалобе ТСЖ «АВИАТОРОВ, 6», где в конце августа ДГХ объявил открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

Как сообщили в УФАС, 3 октября состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, на который поступила всего одна заявка от МУП «Управляющая дирекция» Ярославля.

Спустя два дня, 5 октября в ДГХ поступило письмо застройщика дома ООО «ИСК «Петровский строительный комбинат» о том, что собственники дома уже выбрали способ управления, создав товарищество собственников жилья «АВИАТОРОВ, 6».

Однако 10 октября ДГХ мэрии рассмотрели заявки на участие в конкурсе, который был признан несостоявшимся, а договор управления многоквартирным домом № 6 по проспекту Авиаторов заключили с единственным участником — МУП «Управляющая дирекция».

Тем не менее, в УФАС отмечают: если до дня проведения конкурса собственники уже выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится.

В мэрии Ярославля знали о том, что жители решили управлять домом с помощью ТСЖ, такая информация на момент подведения итогов конкурса у ДГХ имелась.

«Таким образом, действия ДГХ мэрии Ярославля содержат признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. На основании изложенного в соответствии статьей 39.1 Закона о защите конкуренции Ярославское УФАС России предупреждает ДГХ мэрии о необходимости совершить действия, направленные на прекращение нарушения антимонопольного законодательства, устранение причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, устранение последствий такого нарушения» — отмечают в Ярославском УФАС.

Мэрии предписано аннулировать торги на право заключения договора управления многоквартирным домом № 6 по проспекту Авиаторов в срок до 14 декабря.

Если этого не произойдет, антимонопольный орган обязан будет принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.