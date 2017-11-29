Краснодар, 29 ноября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. В Краснодаре недобросовестный застройщик, пожелавший нажиться на дольщиках, попал за решётку. Пока только на несколько месяцев. Генеральный директор ООО «СтройМеталлИнвест» был сначала задержан следователем в качестве подозреваемого, передаёт ИА REGNUM 29 ноября. Потом Октябрьский районный суд Краснодара избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Smi93.ru Строительства многоэтажек

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Затянулось: обманутые дольщики Краснодара отказались от предложения властей

В региональной прокуратуре уточнили, что руководитель строительной компании проходит фигурантом по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Обвинение ему предъявлено по ч. 4 ст.159 УК РФ.

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Как выяснилось, в компании нецелевым образом расходовались денежные средства дольщиков. Речь идёт о сумме, превышающей 111 млн рублей. Это выявила проверка департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

Нарушив закон, руководитель стройфирмы не по назначению использовал вложенные в строительство деньги будущих собственников жилья, и путём обмана похитил их.

Пока на время следствия он останется в СИЗО.

Добавим, что на официальном сайте группы компаний «СтройМеталлИнвест», фирма позиционирует себя как надежного застройщика Краснодара. На рынке края компания существует уже более пяти лет. На сегодня основным направлением деятельности компании является строительство жилой и коммерческой недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября под стражу были взяты и обвиняемые в хищении денежных средств дольщиков ЖК «Кино». Под следствие попали генеральный директор ООО «Юг-ГарантСтрой» и собственник земельного участка, на котором планировалось построить многоэтажный дом по ул. Уральской, 100. Как следует из материалов дела, за три года — с 2014-го по 2017 год — злоумышленники, заключив договоры долевого участия, похитили более 1 млрд рублей, которые участники долевого строительства вложили в будущие квартиры.

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А «Счастье» казалось так близко: В Краснодаре голодают обманутые дольщики

Добавим, что в Краснодарском крае на сегодня ведётся строительство 690 многоквартирных жилых домов и жилых комплексов, при этом сроки по 127 объектам затянуты более чем на девять месяцев. В реестре обманутых дольщиков официально числятся 845 человек. Они вложили средства в строительство домов в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Ейске, Краснодаре, Крымске, Новороссийске, Сочи, Тихорецке, Туапсе. Всего за 2017 год прокуроры выявили в крае 249 нарушений закона в строительной сфере.