Москва, 29 ноября, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Нефть сорта Brent 28 ноября продолжила умерено дешеветь, закрывшись непосредственно под психологической отметкой $63. Помимо нервозности в ожидании вердикта ОПЕК, силы актива подорвала американская статистика, отразившая неожиданный рост запасов сырой нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Так, по данным Американского института нефти, запасы черного золота на прошлой неделе увеличились на 1,8 млн баррелей против прогноза снижения почти на 3 млн. При этом запасы дистиллятов выросли на 2,7 млн баррелей при гораздо более скромных ожиданиях 9+200 тыс. баррелей), и скачок оказался максимальным с июля», — отметил эксперт.

Самое масштабное с сентября 2009 года падение запасов в Кушинге (-3,18 млн баррелей) несколько сгладило общее негативное впечатление от релиза, но «осадок» все равно остался, особенно сейчас, когда рынок достаточно уязвим из-за отсутствия полной уверенности в реализации самого благоприятного сценария встречи экспортеров в Вене.

«Причем уверенности нет как сроках потенциального продления сделки, так и в факте принятия решения как такового. Помня о неоднозначной позиции России, трейдеры не исключают варианта, при котором производители могут отложить финальный вердикт на I квартал 2018 года, когда картина с восстановлением баланса может приобрести более четкие очертания», — пояснил Мащенко.

На фоне этих сомнений в ближайшее время фиксация прибыли по Brent может продолжиться, особенно если данные минэнерго США, опубликованные 29 ноября, подтвердят негативные оценки API.

«С технической точки зрения, важная промежуточная поддержка проходит в районе $62,70. Утрата этого уровня откроет путь к дальнейшему снижению с целью на $62,30», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть: неопределенность сохраняется