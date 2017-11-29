Москва, 29 ноября, 2017, 09:23 — ИА Регнум. По итогам торгов 28 ноября рубль финишировал без изменений по сравнению с уровнями закрытия 27 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

Доллар открылся гэпом вверх и к финалу сессии закрыл внутридневной ценовой разрыв, расположившись на отметке 58,33 руб. Пара евро/рубль, которая на пике подъема достигала уровня 69,66 руб., впоследствии закрылась на 69,28 руб., с понижением на 0,64% ввиду общего ослабления единой валюты.

«Российская валюта затормозила подъем на фоне ухода поддержки со стороны экспортеров, а также в условиях приближающегося ключевого решения на рынке нефти.

В преддверии заседания ОПЕК+ в Вене, которое состоится уже завтра, игроки понемногу начали фиксировать прибыль по длинным позициям в сырьевом сегменте, что отчасти подрывает потенциал дальнейшего укрепления рубля», — пояснил эксперт.

Кроме того, в ближайшее время дополнительным фактором давления на российскую валюту станет одобрение проекта налоговой реформы бюджетным комитетом сената США, что определенно придется по нраву долларовым «быкам».

"Риски ускорения снижения нефти Brent вкупе с появлением важного драйвера роста спроса на доллар создают условия для возобновления ослабления рубля в краткосрочной перспективе», — полагает Ковалев.

Однако, по его мнению, ограничить это потенциальное давление локально способен сегодняшний еженедельный аукцион ОФЗ, проводимый Минфином.

«Если, как и на прошлой неделе, спрос снова превысит предложение, указав на отступление панических настроений среди иностранных спекулянтов, потери рубля могут носить ограниченный характер», — считает эксперт.

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