Вена, 29 ноября, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Совещание ОПЕК+ в расширенном составе могут поддержать еще десять стран, включая Туркмению, Узбекистан и Египет, сообщил 29 ноября информированный источник, участвующий в организации встречи.

Asrenaft.com Добыча нефти

«Будут участвовать Туркменистан, Узбекистан и несколько стран Африки — это Чад, Республика Конго, Гана, Кот-д'Ивуар, Сенегал. Подтвердились также Египет и Уганда, еще Боливия», — цитирует ТАСС собеседника.

Известно, что представители Боливии ранее сообщали о готовности принять участие в мероприятии. Кроме того, Камерун подтвердил участие, но отказался от встречи в последнюю минуту.

Заседание ОПЕК+ в расширенном составе пройдет в Вене 30 ноября. Участие в переговорах не означает присоединения к соглашению. Данная встреча носит консультативный характер с профильными министрами о возможности расширения числа участников соглашения.

Отмечается, что на заседании будет принято решение о продлении соглашения по объемам нефтедобычи.

В настоящее время действует соглашение о сокращении добычи нефти до марта 2018 года, но оно может быть продлено, такая рекомендация была выработана по итогам встречи представителей стран технического комитета ОПЕК+.

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