Москва, 31 декабря, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Московский метрополитен в новогоднюю ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года будет работать круглосуточно, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Московский метрополитен

Впервые Московский метрополитен работал всю новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года. В этом году власти Москвы приняли такое же решение.

Также в новогоднюю ночь по Кольцевой линии метрополитена будет курсировать поезд, украшенный по-новогоднему. Москвичей и гостей столицы

С Новым годом будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Для пассажиров новогоднего поезда подготовлены различные сюрпризы.

Кроме того, в 01:00 1 января в 30 точках Москвы запустят салют.

Как сообщало ИА REGNUM, встретить Новый 2018 год предлагают 22 парка Москвы. Столичные парки подготовили различные праздничные программы для новогодней ночи.

Главная тема новогодней ночи этого сезона — театры. Каждая из 22 зон отдыха будет оформлена в своем неповторимом стиле.

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Напомним, с 22 декабря по 14 января в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». В столице открыто около 70 праздничных развлекательных площадок.

Главные территории праздника — Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка и Арбат.

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