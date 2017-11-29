Вашингтон, 29 ноября, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Фотографии записей бывшего и.о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, в настоящее время выступающего в роли «разоблачителя» допинговых махинаций в российском спорте, опубликованы 28 ноября в электронной версии газеты New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговый скандал

В интернет выложены фотографии страниц дневника информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченкова, на основании записей которого и основано обвинение России в систематическом сокрытии допинг-нарушений, якобы организованном российскими спортивными чиновниками.

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Отмечается, что Родченков вел свои записи постоянно и подробно фиксировал на страницах дневника все свои встречи и разговоры.

Напомним, 28 ноября заявления Григория Родченкова о существовании допинговой системы в российском в спорте признала «правдоподобными» дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК).

В МОК информатора WADA назвали «правдивым свидетелем», а его показания — «отражающими реальность», допустимыми для использования в качестве «достоверных доказательств». Ранее показания бывшего и.о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, бежавшего в США, легли в основу доклада комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном и стали причиной серии атак на российский спорт.

27 ноября сообщалось о том, что МОК дисквалифицировал еще пять российских спортсменов за якобы использование допинга на Олимпиаде в Сочи.

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