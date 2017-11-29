Барнаул, 29 ноября, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного Собрания сегодня, 29 ноября, в рамках заседаний постоянных комитетов и фракций, вновь обсуждают вопросы, касающиеся формирования бюджета региона на 2018 год. Необходимость в повторном рассмотрении основного вопроса связана со значительным объемом (4,2 миллиарда рублей) федеральных трансфертов, поступивших в регион в соответствии с новым распределением финансовой помощи регионам (с учетом качества проводимой бюджетной и долговой политики). Существенному изменению в проекте бюджета Алтайского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подвергли как расходы, так и доходы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Здание правительства Алтайского края

«Доходы краевого бюджета планируются на 2018 год в сумме 90 млрд. 777 млн. рублей, или 116 процентов к первоначальному плану краевого бюджета на 2017 год. В том числе налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета планируются в объеме 48 млрд. 369 млн. рублей, безвозмездные поступления — 42 млрд. 408 млн. рублей, темп роста к первоначальному плану краевого бюджета на текущий год — 107 и 129 процентов соответственно», — сообщил в ходе недавней прямой линии алтайский министр финансов Владимир Притупов.

Судя по обновлённому проекту бюджета, который депутатам предстоит рассмотреть завтра во втором чтении, основным приоритетом бюджета Алтайского края по прежнему остается исполнение всех социальных обязательств.

«Расходы на образование увеличены на 2,6 млрд. рублей, на здравоохранение — на 660 млн. рублей, на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям — на 450 млн. рублей. Всего расходы краевого бюджета планируются на 2018 год в сумме 95 млрд. 614 млн. рублей или 116 процентов к первоначальному плану краевого бюджета на 2017 год. Из них 70% это расходы социального характера», — пояснил Владимир Притупов.

Основная сумма средств будет направлена на увеличение адресной инвестиционной программы, в том числе, на строительство новых школ. Порядка 500 млн. рублей будет выделено на ремонт действующих образовательных учреждений и укрепление материальной базы, еще столько же — на приобретение оборудования для медицинских учреждений. На субсидии муниципальным образованиям на приобретение угля, ремонт котельных, строительство, реконструкцию и ремонт водопроводов в сельской местности предусмотрено 360 млн. рублей. Дотации на сбалансированность местных бюджетов определены в сумме 200 млн. рублей.

«Общий объем дотаций муниципальным образованиям в 2018 году составит 1,8 млрд. рублей, что на 21 процент больше чем было предусмотрено в первоначальном бюджете текущего года. Еще 50 млн. рублей пойдут субсидии на поддержку местных инициатив. Кроме того, федеральным бюджетом Алтайскому краю предусмотрено предоставление целевых субсидий. Средства будут направлены на поддержку и развитие агропромышленного комплекса, на реализацию программ формирования современной городской среды, развитие системы здравоохранения, образования, укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры и другие мероприятия», — отметили в краевом министерстве финансов.

Вместе с тем дефицит на 2018 год прогнозируется в размере 4 млрд. 837 млн. рублей (соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году по решению Президента РФ и Правительства РФ Алтайский край получит из федерального бюджета дополнительную поддержку — 4,2 млрд. рублей на обеспечение сбалансированности бюджета региона. Данное решение было принято после утверждения проекта закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период на 2019 и 2020 годы» в первом чтении.