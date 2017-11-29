Нижний Новгород, 29 ноября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде растете количества тайных хищений имущества граждан. Особенно активизировались воры-карманники, промышляющие в общественном транспорте, сообщили ИА REGNUM в полиции.

Цитата из к/ф «Место встречи изменить нельзя». реж Станислав Говорухин. 1979. СССР На месте преступления

Так, 27 ноября 2017 года в районный отдел полиции по фактам тайных хищений имущества обратились жительницы Автозаводского и Сормовского районов областного центра.

В обоих случаях кражи была совершены в общественном транспорте в часы «пик». Злоумышленники похитили из дамских сумочек нижегородок денежные средства, цифровую технику и украшения.

В одном из случаев похитителю удалось незаконно завладеть крупной суммой денег в размере 51,5 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ («Кража»). Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личностей злоумышленников и их задержанию.

Полиция призывает граждан быть внимательными в переполненном транспорте, при посещении магазинов или других общественных мест, особенно мест с большими скоплениями людей.

Чтобы не стать жертвой карманников, полиция рекомендует гражданам кошельки и прочие ценные вещи хранить во внутренних карманах пальто или костюмов. При этом крупные суммы денег нужно рассредоточить по нескольким внутренним карманам. Сумку необходимо держать закрытой, а в людном месте почаще обращать на нее внимание.

Если кто-то из граждан заметил, что к нем лезут в карман или его сумку разрезают, то необходимо сразу привлечь внимание окружающих и с их помощью попытаться.