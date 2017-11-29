Москва, 29 ноября, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В Госдуме осудили заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США и Европа противодействуют «российской агрессии» при помощи согласованной санкционной политики в отношении России. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в Научно-исследовательском центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

США и Европе следует стоять «плечом к плечу» для решения реальных глобальных проблем и угроз, таких как международный терроризм, а не прикрывать свои недобросовестные действия по сдерживанию и дискредитации России выдумками про страшную русскую угрозу, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Заявление господина Тиллерсона о совместной с ЕС санкционной политике против России — это попытка удержать Европу от нарастающего недовольства вредоносной и деструктивной политикой, которую США навязывают европейским партнерам», — сказал депутат.

Реалии таковы, что в Европе устали от антироссийских санкций, которые не отражают национальных интересов конкретных стран, участвующих в антироссийском демарше, и мешают их развитию, добавил он.

«Необходимость восстановления «полного суверенитета и территориальной целостности Украины», которой господин Тиллерсон пытается оправдать санкции против России, возможна только при прекращении агрессии Киева против народа Донбасса и четком следовании Минским соглашениям, которые регулярно и беспардонно игнорирует режим Порошенко», — заявил парламентарий.

В ходе выступления в США Тиллерсон также выразил надежду, что российские власти примут необходимые меры для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и полностью выполнят «свои обязательства в рамках «Минска». Руководитель Госдепартамента отметил, что эти действия России позволят начать процесс «восстановления нормальных отношений».