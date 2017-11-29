Лебяжье, Курганская область, 29 ноября, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В Курганской области завершено следствие по нашумевшему делу фермера села Лопатки Лебяжьевского района, купившего GPS-трекер на сайте китайского интернет-магазина для слежки за коровами. За незаконный оборот специальных технических средств мужчине грозит грозит либо штраф в 200 тысяч рублей, либо четыре года лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Винсент Ван Гог. Коровы

В отношении 39-летнего фермера, который является многодетным отцом, возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

По словам обвиняемого, следить за коровами он-лайн ему посоветовали односельчане. В деревне каждый второй владелец коров пользуется этими устройствами. Крепят трекеры также на автомобили и собак. Но силовики пришли почему-то за ним.

«У нас просторы здесь большие. Если коровы выбежали, то неизвестно, в каком направлении пойдут. Я хотел сделать упряжку и вшить туда трекер. Заказал устройство по интернету. Пришла посылка. Но получить ее не дали. Подошли сотрудники полиции, показали удостоверение. Взяли с меня объяснения. Пояснили, что данное устройство запрещено к свободному обороту в Российской Федерации», — сообщил обвиняемый в интервью НТВ.

По сообщению пресс-службы СКР по Курганской области, фермера задержали в январе 2017 года. Дело ушло в суд лишь на днях.

Ранее, 6 июня 2017 года, было отправлено в суд дело другого жителя Зауралья из города Щучье, который также заказал в интернет-магазине GPS-трекер. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

За аналогичное преступление — покупку в интернет-магазине GPS-трекера — возбуждено уголовное дело в Ханты-Мансийском автономном округе против 28-летнего молодого человека. Следствие по его делу пока не завершено.