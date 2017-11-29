Луганск, 29 ноября, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Обстрел позиций Народной милиции ЛНР за минувшие сутки производился из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов СПГ и АГС, а также с использованием стрелкового оружия, сообщает 29 ноября Луганский информационный центр.

John Crosby Миномётный обстрел

«Киевские силовики за минувшие сутки десять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР», — говорится в сообщении.

Удары были осуществлены украинские военными по объектам в Первомайске, поселке Калиново, селах Логвиново, Лозовое, Долгое, Санжаровка, Сокольники, Красный Лиман и Веселая Гора.

Напомним, Киев продолжает вести войну против ополчения Донбасса и мирных жителей с 2014 года, когда была объявлена так называемая «антитеррористическая операция».

Боевые действия на линии соприкосновения сторон являются нарушением режима тишины, предусмотренного Минскими соглашениями, подписанными сторонами в 2015 году.

Документ обязывает стороны прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения, однако более двух лет Киев непрерывно продолжает атаки.