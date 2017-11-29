Эр-Рияд, 29 ноября, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем Мохаммедом ибн Салманом Аль Саудом, сообщает 29 ноября Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Основной темой дискуссии будет продолжающийся в Йемене военный конфликт, в котором активное участие принимает коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

Кроме того, Мэй попросит наследного принципа разрешить поставки гуманитарной помощи в йеменский порт Ходейда, блокированный коалицией.

Эр-Рияд блокировал порт 4 ноября, после того как хуситы, контролирующие большую часть Йемена, выпустили четыре баллистические ракеты по столице Саудовской Аравии.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, противостояние идет между частями свергнутого президента Мансура Хади и хуситами, которые опираются на военных, верных бывшему президенту Али Абдалле Салеху.

В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, обвиняющей Иран в поддержке хуситов. Участие Эр-Рияда и его союзников преимущественно ограничивается воздушными налетами, в которых зачастую гибнут мирные жители.