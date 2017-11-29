Москва, 29 ноября, 2017, 08:23 — ИА Регнум. В России рост сельхозпроизводства по итогам 2017 года может составить 3,5%. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, сообщили в Минсельхозе РФ.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

По его словам, второй год подряд российские аграрии получают рекордный урожай не только зерна, но и сахарной свеклы и подсолнечника. Растет производство сои и рапса, тепличных овощей.

Ткачев отметил, что хороший урожай зерновых (более 130 млн тонн) позволит стране закрепить свое мировое лидерство в качестве ведущего экспортера сельскохозяйственной продукции.

Рост отмечен и в других отраслях сельского хозяйства. Так, второй год подряд аграрии страны собирают рекордный урожай сахарной свеклы и подсолнечника. В 2017 году производство сои выросло на 4%, а рапса на 47%.

За год на 13% выросло производство тепличных овощей. Для полного обеспечения потребностей жителей России овощами необходимо построить порядка 1 тыс. га современных теплиц.

Кроме того, активно развивается животноводство. За 9 месяцев 2017 года производство скота и птицы на убой выросло на 5%. Доля отечественного молока в общем объеме потребления приблизилась к 82%.

Производство сахара выросло на 25%, растительных масел и круп на 10%, мясных продуктов и сливочного масла на 7%, сыров на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В стране возрождаются сады и виноградники. Так, весной сельхозпроизводители высадили 8 тыс. га новых садов, что на 25% больше результата 2016 года. Также было высажено более 2 тыс. га виноградников, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

«В новом сезоне экспорт зерновых достигнет 45 млн тонн, в том числе более 35 млн тонн пшеницы. Это позволит России расширить географию присутствия, освоив новые направления поставок продукции отечественного АПК», — отметил Ткачев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 135,3 млн тонн зерна. Побит рекорд 2016 года. Так, в 2017 году зерна намолочено на 12,7% больше, чем в 2016 году.

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