Москва, 29 ноября, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Сухая погода с небольшими морозами ожидается в Москве 29 ноября. Об этом сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

За формирование погоды в Московском регионе отвечает гребень сибирского антициклона, поясняют синоптики. В Москве и Подмосковье будет облачная погода с неустойчивыми прояснениями, осадки маловероятны.

Столбик термометра покажет в мегаполисе −2…−4°С, по области похолодает до −2…−7°С. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3−8 м/с.

Атмосферное давление повышенное — 752 мм рт. ст. В Москве и области на 29 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра.

Напомним, в ночь на 29 ноября МЧС объявило в Москве и области экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В регионе ожидался снегопад, местами сильный, на дорогах — гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за снегопада в столице существенно возросло число дорожно-транспортных происшествий. Так, 27 и 28 ноября было зафиксировано в общей сложности почти 3 тыс. аварий.

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