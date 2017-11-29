Циолковский, Амурская область, 29 ноября, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Второй в истории космодрома «Восточный» запуск ракеты с российским спутником «Метеор-М» оказался неудачным из-за человеческого фактора. Причина — импульс не в той ориентации, который привел к тому, что ракета-носитель и разгонный блок «Фрегат» отклонились от курса и упали в океан.

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«Возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат», — сообщил 28 ноября источник.

Ошибку постарались исправить корректировкой, однако из-за неверного импульса произошло критическое отклонение, которое привело к провалу операции. Человеческий фактор привел к неверному развороту по тангажу, что не позволило достичь ракете-носителю заданной цели.

Известно, что вместе с российским спутником в космос были запущены 18 спутников других государств. Их судьба до сих пор остается неизвестной. Однако, учитывая описанный характер полета, можно с уверенностью предположить, что их постигла та же участь, что и «Метеор-М».

"Отделение остальных спутников от «Фрегата» должно состояться через четыре часа после пуска. Пока никакой информации нет. Связи ни с «Фрегатом», ни с аппаратами нет», — сообщил источник в «Главкосмосе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» произошел 28 ноября в 08:41 мск в штатном режиме. Через четыре минуты полет был взят под контроль наземных средств Главного испытательного космического центра имени Г. С.Титова.

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Затем головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту, а спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 9:32 мск, однако этого не произошло — «в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь», сообщил представитель Роскосмоса на официальной странице в «ВКонтакте».

"Пока телеметрия не получена, предварительно возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока «Фрегат», — пояснили специалисты по контролю.

Окончательные причины сбоя еще только предстоит установить. Ранее в Кремле призвали не делать поспешных выводов о ситуации с «Метеором»

"Мы ждем информацию от наших соответствующих ведомств, в первую очередь от госкорпорации «Роскосмос», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Вчерашний пуск стал вторым в истории «Восточного».

Во время запланированного на 27 апреля 2016 года запуска также произошел эксцесс — старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» был перенесен на день в связи со сбоем автоматической системы управления. Тогда специалисты в течение суток устраняли неполадку, однако в результате сумели добиться вывода на орбиту спутника МГУ «Ломоносов» и двух аппаратов, SamSat-218 и «Аист-2Д».