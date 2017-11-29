Пермь, 29 ноября, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России, проработавшая в Пермском театре оперы и балета 35 лет, Людмила Ивонина на своей страничке в Facebook раскритиковала идею художественного руководителя театра Теодора Курентзиса о частичном внедрении системы стаджионе, сообщает 29 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Belcanto.ru Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского

«Я против театра-стаджионе. Переход на эту систему означает роспуск труппы. На русском языке это называется антреприза. То есть все артисты приглашаются из разных театров на постановку», — подчеркнула Ивонина, добавив, что для подобной системы в Перми просто нет условий.

Традиционно, система стаджионе противопоставляется репертуарному театру, который, как отмечает заслуженная артистка России, в Перми уже уничтожен.

«Афиша Пермского театра в последние месяцы меня угнетает. Театра-стаджионе ещё нет, а репертуарного театра уже нет», — добавляет Ивонина.

По мнению артистки «это означает, что приехавший в город гость просто не может сходить в оперный театр. Для туристов театр попросту закрыт. Для отдыха в выходной день — та же история».

Напомним, в Перми продолжается скандал, вызванный политикой художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса. Одной из многочисленных претензий к его работе является резкое сокращение количества спектаклей в афише театра с начала этого сезона.