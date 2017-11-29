Москва, 29 ноября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, президент России Владимир Путин посетит III Железнодорожный съезд, который состоится в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Железнодорожный съезд организован ОАО «РЖД» и отраслевым профессиональным союзом и приурочен к юбилею отрасли — к 180-летию российских железных дорог.

На съезд соберутся представители промышленности, транспортных компаний, научно-исследовательских центров, федеральных и региональных властей, профсоюзов.

Участники III Железнодорожного съезда обсудят основные направлений развития и точек роста железнодорожного транспорта и смежных отраслей до 2050 года.

Позже глава государства посетит ремонтно-экипировочное депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская», где ремонтируются поезда дальнего следования, в том числе международного сообщения.

Путину представят образцы вагонов скоростных и пассажирских поездов. Также президент пообщается с работниками депо.

Напомним, Железнодорожный съезд-2017 третий по счёту, съезд. Предыдущие съезды созывались в 2007 и 2011 годах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября президент России Владимир Путин 28 ноября встретится с победителями всероссийского конкурса «Семья года» и провел заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 гг.

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