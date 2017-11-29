Киев, 29 ноября, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Россия должна срочно прекратить строительство Керченского моста, который служит для Москвы инструментом шантажа и давления на Украину. Об этом заявил на международной конференции по морской безопасности в Киеве министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

European Space Agency Мост через Керченский пролив

По его словам, «незаконное» строительство моста в Крым должно быть свернуто немедленно, однако это возможно лишь при условии давления на Москву «международных партнеров Украины». Кроме того, нужны новые санкции против России как государства, а также против компаний и частных лиц, задействованных в реализации проекта.

Украинский министр обвинил Россию в нарушении основополагающих принципов морского права, что проявляется в активной хозяйственной, рыбохозяйственной и строительной деятельности «в исключительной экономической зоне Украины».

Омелян провел параллели между событиями новейшей истории и 1960-ми годами, назвав Крым «Кубой-2». Он заявил, что украинские производители и транспортеры терпят ущерб в связи с тем, что из-за строительства в Керченском проливе действует ограничение на прохождение судов.

Меньше судов и грузов прибывает в порты Мариуполя и Бердянска, состояние зерновой логистики Азовского региона заметно ухудшилось. Россия фактически дестабилизирует регион, подчеркнул Омелян.

Возведение моста через Керченский пролив украинский министр назвал «очередным инструментом политически-экономического давления на Украину» со стороны Москвы и способом «шантажа целого региона».

Как сообщало ИА REGNUM, к концу ноября строители завершили монтаж автодорожной части Керченского моста на одном из четырех морских участков — между Тузлинской косой и островом Тузла. Продолжаются работы по сооружению опор и пролетов по всей трассе Керченского моста, к середине ноября сформировано более 430 опор из 595, собрано свыше 115 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений, общий вес которых превысит 260 тыс. тонн.