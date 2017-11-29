Москва, 29 ноября, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились28 ноября незначительным снижением. Участники рынка не знают, оставаться им в длинных позициях перед встречей ОПЕК или нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Всё-таки неопределённость в отношении результатов заседания сохраняется. Никто не знает, на сколько будет продлена сделка, а также кто поддержит её, а кто нет.

Согласно представленным еженедельным данным Американского института нефти, на прошлой неделе в стране запасы нефти увеличились на 1,821 млн баррелей, запасы дистиллятов — 2,696 млн баррелей. Запасы бензина сократились 1,529 млн баррелей.

Официальной статистика от минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет сегодня, 29 ноября в 18:30 по мск. Результатом встречи ОПЕК станут известны 30 ноября.

Сегодня на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,24%, до $63,18. По итогам дня ожидается падение цен до $62,55 на фоне закрытия длинных позиций, так как покупатели не смогли использовать последние три торговых дня, чтобы поднять курс выше $65.

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Напомним, 28 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,36%, до $63,61 за баррель, WTI — на 0,20%, до $57,99 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,07 за баррель.

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