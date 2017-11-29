Сосновоборск, Красноярский край, 29 ноября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. В городе Сосновоборске Красноярского края разгорается крупный скандал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Красноярские СМИ 28 ноября сообщили о том, что мэр Сосновоборска подал в суд на обманутых дольщиков за клевету. Уточняется, что глава города хочет взыскать с Анжелики Рогусовой и Дениса Денисова по полмиллиона рублей за моральный вред и запятнанную репутацию. Судебное заседание состоится уже сегодня, 29 ноября.

Рогусова и Денисов попали под суд за высказывания двухмесячной давности на митинге обманутых дольщиков перед краевом правительством. Как передаёт «7 канал», съемку и опрос дольщиков проводил один из депутатов горсовета Красноярска. В ходе этого небольшого видеоинтервью двое сосновоборцев негодовали, что это именно мэр разрешил стройку, а значит, он и должен нести ответственность.

«7 канал» сообщает, что Рогусова является дольщиком компании «Монтаж-Строй», в трехкомнатную квартиру она должна была заселиться в октябре текущего года, но этого не произошло.

«Были бы 500 тысяч, я бы постаралась помочь достроить дом. У нас это последние деньги. Я являюсь инвалидом 2-й группы, и для меня вот эта каждая копейка… Я об этом узнала буквально вчера вечером, заседание у меня уже 29-го, у меня даже времени нет подготовиться», — цитируют Рогусову местные массмедиа.

Второй участник видео, высказавшийся в адрес градоначальника, — сосновоборский общественный деятель Денис Денисов. По его словам, он пришёл поддержать дольщиков и теперь попал под суд.

В пресс-службе администрации Сосновоборска подтвердили, что глава города Сергей Пономарёв подал в суд на Анжелику Рогусову и Дениса Денисова за клевету. Однако в горадминистрации утверждают, что эти люди дольщиками не являются.

«Анжелика Рогусова является риелтором, Денис Денисов тоже дольщиком не является, он городской активист. Поэтому информация о том, что мэр подал в суд на обманутых дольщиков, — это неправда», — сказали в пресс-службе.

Судебное заседание должно состояться 29 ноября. Мэр в настоящее время находится в отпуске, его будет представлять адвокат.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился к председателю Красноярской общественной организации дольщиков Евгению Шиховцеву. По словам Шиховцева, действия мэра вызывают у него возмущение.

«В одном из своих выступлений мы якобы его задели и оскорбили. Мы сказали, что фирма, которая причастна к строительству, является аффилированной к мэру. Что касается заявления мэрии о том, что Рогусова не является обманутым дольщиком, это полная ерунда. По сути, она защищает своего близкого родственника, который и является обманутым дольщиком», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Евгений Шиховцев подчеркнул, что организация дольщиков намерена до последнего «защищать своих товарищей»:

«Во-первых, их будут защищать наши юристы, которые, кстати, тоже являются обманутыми дольщиками. Во-вторых, 28 ноября работал профильный комитет по строительству в Заксобрании, мы этот вопрос там тоже поднимали и обсуждали. А на следующей неделе должно состояться очередное заседание с министром строительства, там мы тоже эту проблему поднимем».

«Обманутым дольщиком является мой родной брат, с такой же фамилией, как у меня — Рогусов. И я защищала и защищаю его интересы. То есть я поплатилась за то, что вступилась за родного брата. Не за чужого человека — за родного. Я в шоке от нашей системы. Я не понимаю, за что мэр подал в суд. За простые слова? Я ничего такого там не сказала», — утверждает Анжелика Рогусова.

Евгений Шиховцев рассказал, что, «если считать с семьями», то в Красноярском крае в настоящее время насчитывается более 10 000 обманутых дольщиков:

«А если брать непосредственно договоры, то обманутых дольщиков у нас порядка 4 000 человек».

Что касается так называемых проблемных домов, таких в крае организация дольщиков насчитала порядка 50. Однако там пояснили, что не все они включены в реестры, так как не все проходят по критериям.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, в 2016 году в регионе ввели более 1 млн 370 тыс. кв. метров жилья, 95% из которых построены с привлечением средств участников долевого строительства. По состоянию на июль — август 2017 года проблемными считались около 3% строящихся многоквартирных домов от общего количества — объекты, на которых застройщики-банкроты не выполняют свои обязательства перед дольщиками. По их числу Красноярский край находился на пятом месте в Сибирском федеральном округе. Десять из двенадцати домов, строительство которых приостановлено, находятся в Красноярске.

Также в «группу риска» краевые власти отнесли 14 объектов, сроки ввода и передачи которых дольщикам неоднократно переносились застройщиками. В отношении их застройщиков проводятся проверки. По их результатам возбуждено пять уголовных дел.