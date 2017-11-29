Якутск, 29 ноября, 2017, 07:14 — ИА Регнум. В Якутии уверены, что предложения президента РФ Владимира Путина выплачивать пособие на первого ребёнка и дотировать ипотеку нуждающимся родителям значительно улучшат уровень жизни семей с детьми и рожающих женщин. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Корнелиу Баба. Младенец

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Предлагаемые главой государства меры он назвал ожидаемыми, так как был спад рождаемости в 90-х годах.

«Однако они вряд ли приведут к всплеску рождаемости при общем падении уровня жизни населения, которое происходит, несмотря на наметившийся экономический рост. С другой стороны, как говорится, нет худа без добра: снижение рождаемости приведёт к ликвидации очередей в детские сады и ажиотажа при поступлении детей в школы и вузы. Вероятно, стоит постепенно при стратегическом планировании сокращать количество строящихся школ и детских садов в стране», — высказал мнение эксперт.

У заместителя председателя Госсобрания республики Ольги Балабкиной иное мнение. Она уверена, что предложения президента — реальные меры, направленные на улучшение демографической ситуации в стране и основанные на предложениях граждан России.

«На встречах с властями любого уровня, с членами партии «Единая Россия» люди, особенно молодые семьи, всегда обращают внимание на высокие проценты по ипотеке при наличии двух-трёх и более детей. Всегда поднимаются и другие вопросы и проблемы, связанные с социальной поддержкой молодых и многодетных семей», — пояснила депутат. По её мнению, предложения Владимира Путина — показатель того, что руководство страны неравнодушно к насущным проблемам людей.

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Предложенная президентом помощь семьям будет в Якутии особенно ощутима на фоне других мер поддержки, предоставляемых в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уверенность в справедливости решения поддержать родителей пособием на первого ребёнка и дотациями в ипотеке выразил депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов. При этом он выразил сожаление, что с материнским капиталом сохраняется «неправильная ситуация»: законопроект, которым предлагалось тратить эти деньги на покупку автомобиля, был отклонён. Депутат, ссылаясь на социологов, констатировал, что «государство не может стимулировать рождаемость деньгами».

Напомним, ежемесячную выплата на первого ребёнка для семей со среднедушевым доходом до полутора прожиточных минимумов планируется ввести с января 2018 года. Для нуждающихся семей собираются дотировать ипотеку, оплачивая проценты свыше 6 за счёт государства.