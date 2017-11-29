Наньчан, Китай, 29 ноября, 2017, 06:44 — ИА Регнум. Оставшиеся рабочие, застрявшие в карстовой пещере в провинции Цзянси на востоке Китая, были спасены, сообщают местные власти 29 ноября.

В пещере

По сообщениям местных властей, восемь рабочих стали заложниками карстовой пещеры, занимаясь исследованием неизученных участков одной из пещер 27 ноября в поселке Хэяо близ города Пинсян. Трое рабочих был найдены и спасены немедленно.

Оставшихся пятерых удалось извлечь только около 4 часов утра по местному времени 29 ноября. Рабочие готовили себе еду перед тем, как застрять в пещере. Однако, вентиляция воздуха под землей была неплохой, что значительно облегчило условия нахождения исследователей.

Во время проведения поисково-спасательных работ властями было задействовано более 200 человек спасателей и добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, трое из восьми пленников карстовой пещеры были спасены 28 ноября.