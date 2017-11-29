Оставшихся спелеологов спасли из плена карстовой пещеры в Китае
Наньчан, Китай, 29 ноября, 2017, 06:44 — ИА Регнум. Оставшиеся рабочие, застрявшие в карстовой пещере в провинции Цзянси на востоке Китая, были спасены, сообщают местные власти 29 ноября.
По сообщениям местных властей, восемь рабочих стали заложниками карстовой пещеры, занимаясь исследованием неизученных участков одной из пещер 27 ноября в поселке Хэяо близ города Пинсян. Трое рабочих был найдены и спасены немедленно.
Оставшихся пятерых удалось извлечь только около 4 часов утра по местному времени 29 ноября. Рабочие готовили себе еду перед тем, как застрять в пещере. Однако, вентиляция воздуха под землей была неплохой, что значительно облегчило условия нахождения исследователей.
Во время проведения поисково-спасательных работ властями было задействовано более 200 человек спасателей и добровольцев.
Как сообщало ИА REGNUM, трое из восьми пленников карстовой пещеры были спасены 28 ноября.